Video | «A mi me sacaron»: Battaglia rompió el silencio y habló sobre su polémica salida de Boca

A casi dos años de su desvinculación con Boca, Sebastián Battaglia habló sobre breve paso como técnico en la institución donde ganó la Copa Argentina y Copa de la Liga. En una entrevista, el exmediocampista recordó cómo fue su salida y aseguró que interrumpieron su proyecto futbolístico cuando podía potenciarse.

En dialogo con ESPN, el extécnico de Boca habló sobre lo que significa la figura de Juan Román Riquelme en la institución y descartó que su depido fuera por alguna declaración en conferencia de prensa.

«Nunca me dijeron que me despedían por una declaración. La figura de Román es muy fuerte dentro del club, sabemos lo que es, entonces va a hacer que sea todo más difícil. Yo soy parte de la historia del club y defiendo mi pensamiento, puedo sentarme a discutir de fútbol en una mesa con él y con quien sea. Después podemos coincidir en jugadores o decisiones o no», detalló.

Luego fue contundente en cuanto a su desvinculación con el Xeneize, tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores. «Yo no me fui del club, a mí me sacaron. Ya pasó su tiempo, sino parece que soy una novia despechada. Se dio de esa manera y se tomó la decisión de cortar con el proceso«, subrayó el León.

Por último, recordó la declaración después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores contra Corinthians donde recriminó que tendrían que haber sido mucho más agresivos en el mercado de pases, algo que para muchos, eso le costó la vida cómo director técnico del Xeneize.

«Las declaraciones pidiendo refuerzos era la realidad, después se pueden agarrar de algo cómo para aprovechar el momento y hacer que uno sea echado en ese momento, pero fue la realidad», concluyó.