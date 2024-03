Video | Echeverri y una dedicatoria especial: «No poder tener a mi mamá en el estadio es muy triste»

Claudio Echeverri marcó su primer gol en el triunfo de River ante Gimnasia por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional y festejó entre lágrimas. Y es que, además del desahogo contó que recordó a su abuela fallecida y a su mamá que está enferma.

Al ser consultado por el festejo de su gol, Diablito respondió: «Me emocioné porque me acordé de mi abuela, que falleció cuando estaba jugando el Mundial Sub 17, y de mi mamá. En mi familia estamos pasando un momento difícil con ella. Siendo tan chico, con 18 años, quiero tener a mi mamá en el estadio, pero no pudo estar porque está enferma».

"NO PODER TENER A MI MAMÁ EN EL ESTADIO POR ESTAR ENFERMA ES MUY TRISTE" muy emocionado el Diablito Echeverri desde el Más Monumental.



Si bien, el jugador aseguró que iba a visitar a su madre el lunes, no esperó y lo hizo apenas se retiró del Monumental tras el partido. Así lo reflejó la novia del jugador chaqueño, Melissa Fernández: “No esperó hasta mañana y hoy la fue a ver”, publicó la joven.