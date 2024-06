Video | Fernández y Paulo Díaz protagonizaron un momento divertido después del partido

Enzo Fernández fue uno de los titulares en la victoria de Argentina ante Chile por 1 a 0. Tras el encuentro se refirió a su baja de los Juegos Olímpicos de París y mientras declaraba, su excompañero en River, Paulo Díaz, protagonizó un divertido momento junto al jugador del Chelsea.

“Hice todo lo posible para estar en los Juegos Olímpicos, pero no se pudo dar”, aseguró. “Estaba Mauricio Pochettino en Chelsea, antes me había dado el ok, pero después hubo un cambio de entrenador, el club cambió la postura, intenté, seguí hablando, hice todo lo posible para estar, pero…”, explicó hasta que fue interrumpido por el defensor chileno.

El central del conjunto que dirige Martín Demichelis le tocó la oreja y le sacó una sonrisa a quien fuera su compañero de equipo en el club de Núñez. Después del divertido momento, agregó: «Pero bueno, no se pudo, así que nada, le pido disculpas obviamente a Mascherano, porque obviamente yo quería estar. Ojalá en otro momento se me dé la oportunidad«, concluyó.