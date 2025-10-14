Hety Rueda, el emblema de Deportivo Rincón que analiza el retiro pero sigue vigente

Deportivo Rincón tuvo un domingo soñado en el Federal A con una goleada 5 a 0 de local contra Sportivo Las Parejas para clasificar a la siguiente instancia del torneo.

El León dio vuelta el 0-2 de la ida con una gran actuación y un rol estelar de sus históricos. Tanto Fernando Inda como Héctor Rueda convirtieron y ayudaron a concretar la remontada.

«Siempre trato de estar preparado para los momentos que me toquen. Fue un año difícil para mí porque empecé muy bien y después me tocó participar poco. Eso es lo más importante pero uno siempre apuesta a estar dentro de la cancha y ser protagonista», aseguró Rueda en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Teníamos mucha fe en darlo vuelta. Los últimos dos partidos de visitantes fueron buenos. Estuvimos miy cerca con Sportivo Belgrano y en Las Parejas hicimos un buen primer tiempo, nos caímos en el segundo y en dos contras nos hicieron los goles. Hemos mejorado mucho en el juego y por eso teníamos confianza den remontarlo«, analizó el mediocampista de 37 años.

Antes de los goles, Rincón se salvó con una atajada de Jonathan Criado en el inicio. «La salvada de Jony en el arranque fue clave, si nos hacían ese gol se nos ponía cuesta arriba. Nos dio una vida más, no la podíamos dejar pasar», destacó Hety.

Sobre el rol clave de los referentes, Rueda expresó: «es especial es el amor que tenemos por el club. Con Nano estamos desde el minuto cero, lo vimos nacer y crecer, qué mejor que eso. Siempre vamos a estar en el momento que nos necesiten. Entrenamos todo el año con el mayor profesionalismo, tirando para adelante.

El volante recuperó terreno en los últimos partidos después de estar relegado en parte del campeonato. «Fue un año difícil porque no me tocó estar mucho dentro de la cancha. Han venido técnicos que han subestimado nuestro trabajo y nuestra historia acá, eso duele. Cuando uno tiene la oportunidad trata de aprovecharla y de mostrar lo que podemos hacer. Somos competitivos, el club nos exige eso. Hasta el último día que juegue voy a tratar de competir así y querer ganar», afirmó.

Hety Rueda y la chance del retiro

A sus 37 años, Hety Rueda analiza seriamente la posibilidad de colgar los botines cuando finalice la temporada. El motivo está relacionado a su trabajo como concejal de Rincón de los Sauces y la dificultad de cumplir con todos los compromisos.

«Es una decisión que vengo masticando. No es por lo futbolístico, sino por mi trabajo, por las obligaciones que tengo. Cada vez me cuesta más. Es una decisión que vengo charlando con mi familia y con los directivos también del club. Quiero darle el mejor cierre a estos años hermosos y a la huella que hemos dejado. Me siento bien para seguir jugando pero son etapas de la vida y hay que tomar decisiones, hoy estoy en eso», comentó.

El volante todavía no le cierra la puerta a jugar un tiempo más. «Me va a costar, no sé cómo lo voy a tomar en ese momento. Pensé en la chance de jugar solo la liga pero hay chicos abajo que también esperan su lugar y su momento para mostrarse. Todavía no cierro la puerta. Está la Copa Argentina el año que viene y eso da ganas de seguir unos meses más. Seguramente tomemos una decisión en conjunto con la dirigencia, veremos qué es lo mejor para el club», reflexionó.

Para un futuro cuando ya no juegue, Rueda se ve más como dirigente que como entrenador. «Me gusta estar más del lado de la organización, en lo directivo, apunto más a eso y no adentro de la cancha dirigiendo, me cuesta más eso», reconoció.