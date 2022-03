Gallardo confirmó al equipo titular para enfrentar a Boca en el Superclásico

El Muñeco no anduvo con vuelta y dio el once inicial que jugará ante Boca el domingo.

Sin vueltas, Marcelo Gallardo no tuvo ningún problema de dar el equipo titular que saltará al campo de juego del Monumental el domingo para recibir a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Al principio de la conferencia de prensa desde el River Camp, el Muñeco afirmó que saldrán a la cancha los mismos 11 jugadores que fueron titulares en la goleada por 4-0 ante Gimnasia en la fecha pasada.

River formará entonces con Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez. «Di el equipo porque lo sentía así. Cuando no lo doy, no lo doy. Si lo doy, me cuestionan también porque lo doy. Confío en mi equipo», afirmó.

«Me interesa cómo llegamos nosotros al Superclásico. El partido ante Gimnasia me gustó mucho. Me parece que venimos creciendo futbolísticamente, de menor a mayor, y estamos en un buen momento para seguir sosteniéndolo», declaró Gallardo.

Con respecto al duelo del domingo, el DT del Millonario indicó: «No estamos en una deuda con ganar el superclásico. Hemos jugado muchos partidos en nuestra gestión. En todos hubo matices diferentes. Hubo partidos históricos pero cuando se arranca es una etapa nueva. Lo que pasó, quedó atrás y te enfocás en el siguiente. Me importa cómo llego yo, me gusta y en base a eso me puedo sostener».

Gallardo admitió que «nos desafiamos a ser mejores. En el fútbol argentino es muy difícil generar una supremacía, dominar durante 90 minutos. Ganamos, perdimos merecidamente contra Unión y nos ponemos una vara alta. En cuanto a resultados estamos bien pero me interesa cómo llegamos a los partidos, cómo evolucionan los jugadores, me importa cómo llegamos».

En relación a los 72.000 hinchas que agotaron las entradas en cuestión de horas y las muestras de afecto que recibe su plantel como los banderazos, Gallardo expresó: «Quiero destacar el esfuerzo del hincha genuino para alentar, para que el estadio luzca precioso. Es emocionante y uno no deja de valorar el apoyo y el recibimiento de la mejor manera. Estamos agradecidos de que le den colorido a semejante espectáculo».