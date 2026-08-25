Gastón Martirena confirmó su salida y Racing lo reemplazaría con un jugador de Boca Juniors

El defensor fue uno de los valuartes en la consagración académica en la Copa Sudamericana 2024.

Tras varias idas y vueltas, el defensor uruguayo Gastón Martirena finalmente deja Racing Club y se va a préstamo a Nacional de Montevideo, movimiento que obliga a la Academia a buscar rápidamente un reemplazante para la zaga defensiva.

El futbolista Charrúa arribó a Avellaneda en julio de 2023 y rápidamente tomó protagonismo excluyente, siendo determinante en el plantel que dirigía Gustavo Costas y que obtuvo la Copa Sudamericana en 2024 y la Recopa en 2025.

No obstante ello, el lateral derecho, que acumuló 109 partidos y 12 goles con la camiseta de Racing Club, fue perdiendo su lugar con el paso del tiempo, llegando a ser suplente tras el arribo al club del defensor Ezequiel Cannavo en el último mercado de pases.

El reemplazante de Martirena sería Juan Barinaga, quien no es tenido en cuenta en Boca Juniors.

Su salida estaba al caer. El jugador de 26 años había sido sondeado previamente por el CSKA de Moscú (Rusia), pero la dirigencia de Diego Milito no llegó a un acuerdo para su venta. También estuvo cerca de pasar a Santos de Brasil, como parte de una negociación por el arribo de Adonis Frías, quien terminó en Atlas de México.

Luego de varias semanas de negociaciones, finalmente Martirena vuelve a su país para defender los colores de Nacional, donde jugará a préstamo hasta diciembre de 2027 con un cargo de 300 mil dólares y una opción de compra a futuro.

Para reemplazar su salida, en Racing tienen avanzada la gestión para la llegada del lateral derecho de Boca Juniors, Juan Barinaga, quien no es tenido en cuenta desde la gestión pasada de Claudio Úbeda. Por el momento no hay confirmación, pero de no haber cambios en lo pactado, la negociación se cerrará en las próximas horas.