Luis Caputo retira el bono en dólares y prepara medidas para reactivar el consumo

Mientras prepara medidas para fortalecer la reactivación de la economía, el ministro de Economía, Luis Caputo, levantó la licitación de los bonos en dólares.

En la subasta de este jueves en la que busca tomar fondos para refinanciar vencimientos por $ 14 billones, el gran ausente es el AO29, el título con el que el ministerio de Economía intenta sumar U$S 2.000 millones en 2026, según se informó oportunamente al comunicar el programa financiero.

La decisión se conoció al difundirse el menú de bonos que se pondrá a consideración de los inversores en la licitación. Pese a las consultas, no hubo una explicación oficial acerca de la decisión.

En las últimas ruedas el dólar se observó mucho más demandado y eso llevó a que la cotización ascendiaera a $ 1.530, valor en el que cerró este martes. La mayor presión se vio en el mayorista que escaló levemente a $ 1.502 y $ 1.511 para compra y venta respectivamente.

En este contexto, el Banco Central redujo su compra diaria a escasos U$S 9 millones.

“A pesar de mantener un saldo comprador positivo de U$S 477 millones en agosto y de acumular U$S13.804 millones en lo que va de 2026, el ritmo diario de absorción retrocedió a U$S 32 millones promedio, marcadamente inferior a las cifras de los meses previos”, señalaron desde Wise Capital.

Una especulación es que ante un mercado algo más “pesado”, Luis Caputo haya decidido retirar el AO29 para evitar un rechazo de ofertas por un aumento de la tasa de interés reclamada.

Al momento, la Secretaría de Finanzas recolectó unos U$S 1.400 millones de los U$S 2.000 millones que constituyen la emisión autorizada.

Por otro lado, Caputo ofrecerá en la mañana del miércoles una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en la que realizará anuncios.

Durante las últimas reuniones de gabinete y de la Mesa Política el tema de la reactivación de la economía estuvo en el centro del debate.

Si bien el ministro, apoyado por el presidente, asegura que el programa está funcionando de la manera prevista y que la reactivación se acelerará, la demora en los resultados inquieta a quienes tienen que llevar adelante las estrategias electorales.

De hecho, la senadora Patricia Bullrich escribió un posteo reclamando que el progreso económico debe llegar “a todos” y luego tuvo que borrarlo.

De allí que se especule con la posibilidad de que se lancen medidas que pongan el foco en estimular la demanda.

En la última rueda de prensa, Caputo había adelantado que el Gobierno estudiaba la opción de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para facilitar el fondeo de los bancos con el fin de aumentar la oferta de créditos hipotecarios. En ese momento habló de un sistema de “licitaciones” de montos determinados que luego las entidades podían convertir en préstamos.

Por otro lado, en las últimas conversaciones estuvo sobre la mesa el tema de la morosidad para lo que se habla de mejorar la comunicación de las tasas de interés que se aplican. Lo que está descartado de plano es algún plan especial para ayudar a las familias con créditos impagos.

Los últimos indicadores sectoriales dan cuenta de que el nivel de actividad, principalmente en la industria y el comercio, sigue muy débil. También son flojos los datos de consumo, más allá de que se los quiera maquillar con las ventas on line.

Este martes el informe de nivel de actividad de Orlando Ferreres mostró que en julio cayó 0,9% con relación a junio, mientras que subió 0,3% en forma interanual.

En este panorama, los datos a la fecha de la recaudación impositiva estarían mostrando otro mes discreto, lo cual obliga a seguir ajustando las cuentas públicas en pos de mantener el superávit fiscal.

Este escenario también pega en forma directa en las administraciones provinciales por la caída de la coparticipación.

Corresponsalía Buenos Aires.