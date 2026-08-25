Exequiel Palacios, cerca de emigrar a la Premier League: cuánta plata recibiría River por la operación

Exequiel Palacios está muy cerca de dejar Bayer Leverkusen para convertirse en nuevo jugador del Ipswich Town, en una operación que se realizaría por 22,5 millones de euros fijos más otros cinco millones en variables. La transferencia también tendrá impacto en River, que conserva un 10% de plusvalía y además recibirá el 3,75% correspondiente al mecanismo de solidaridad.

Si la operación finalmente se cierra en 22,5 millones de euros fijos, River recibiría alrededor de 2,1 millones de dólares. Ese monto podría aumentar si finalmente se cumplen las variables incluidas en el acuerdo.

El Ipswich Town, que recientemente consiguió el ascenso a la Premier League, es dirigido por Gary O’Neil, quien asumió luego de su paso por Racing de Estrasburgo. En el plantel hay tres futbolistas sudamericanos: Julio Enciso, de Paraguay, Marcelino Núñez, de Chile, y el brasileño Emersonn. En la primera fecha de la temporada, el equipo derrotó 2-1 a Sunderland como local.

El oriundo de Tucumán no sería el primer argentino en vestir la camiseta del conjunto inglés. Mauricio Taricco, Sixto Peralta y Luciano Civelli tuvieron pasos por la institución, aunque el único que disputó partidos en la Premier League fue Peralta, quien sumó 22 encuentros en la temporada 2001-02.

Por otra parte, River también está expectante por las posibles ventas de Enzo Fernández y Julián Álvarez. Manchester City prepara una oferta por el mediocampista, mientras que el delantero continúa presionando para concretar su salida al Barcelona. En caso de concretarse ambas transferencias por cifras millonarias, el Millonario también recibiría importantes ingresos por los mecanismos de solidaridad, lo que engrosaría todavía más sus arcas.