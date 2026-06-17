Ghana marcó un gol agónico, venció a Panamá y así quedó el grupo L del Mundial 2026

Caleb Yirenky marcó un gol sobre el final y desató la locura de los ghaneses en Tornto. (Foto: AP)

Cuando parecía que el partido se encaminaba a un empate sin emociones, Ghana encontró el gol en el cuarto minuto adicional y derrotó 1-0 a Panamá en el BMO Field de Toronto, en el cierre de la primera fecha del grupo L del Mundial 2026.

Durante gran parte del encuentro, el desarrollo fue discreto y con pocas situaciones claras. Panamá fue el que más propuso en la primera mitad e hizo figura al arquero Lawrence Ati-Zigi, que respondió cada vez que lo exigieron.

Sin embargo, el guardameta ghanés debió dejar el campo tras el entretiempo luego de sufrir un choque en una de las últimas acciones del primer tiempo. Benjamin Asare ingresó en su lugar.

En el complemento, el equipo dirigido por el portugués Carlos Queiroz mostró una imagen diferente. Con algunos cambios y una postura más agresiva, Ghana comenzó a ganar terreno y adelantó sus líneas.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el golpe del conjunto africano. En el cuarto minuto de descuento, Brandon Thomas–Asante, que ingresó desde el banco, recibió un gran pase sobre la izquierda, dejó en el camino a su marcador y envió un centro rasante al medio para Caleb Yirenkyi, que apareció libre para empujar la pelota, ganar el partido de manera agónica y desatar la locura de los hinchas ghaneses en Toronto.

¡AGÓNICO GOL DE GHANA!



A los 90'+5, Yirenkyi puso el 1-0 ante Panamá. pic.twitter.com/2AV3zWuGUX — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2026

Con este resultado, Inglaterra quedó como líder del grupo L por diferencia de gol, seguida por Ghana, mientras que Panamá y Croacia cerraron la primera fecha sin unidades. En la próxima jornada se enfrentarán los dos seleccionados que comenzaron con triunfo y, por otro lado, los que buscarán recuperarse tras la derrota. Ambos encuentros se disputarán el martes 23 de junio y podrían empezar a marcar el rumbo de la zona.