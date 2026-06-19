Mundial 2026: a qué hora juega Brasil este viernes 19 de junio, TV y dónde ver todos los partidos

El estadio de Filadelfia será el escenario para el encuentro de Brasil y Haití en el Mundial 2026. (Foto: gentileza)

La acción no da tregua en el Mundial 2026. Este viernes 19 de junio, la fase de grupos de la Copa del Mundo ingresa en una etapa de definiciones extremas con la puesta en marcha de la segunda fecha para los Grupos C y D. Los seleccionados que tropezaron en el estreno juegan con la soga al cuello para evitar complicarse, mientras que los ganadores de la primera jornada buscan abrochar su pasaje directo a los 16avos de final.

La actividad tendrá ventanas de transmisión en directo para la Argentina a través de señales de cable, televisión abierta y plataformas digitales con derechos de streaming.

Partidos de hoy: horarios, TV y canales para ver el Mundial 2026

Para que organices tu agenda de transmisiones, este es el mapa completo con la grilla de canales y horarios para la jornada de este viernes (en hora de Argentina):

16:00 | Estados Unidos vs. Australia – Estadio de Seattle ( DSports, TyC Sports y Paramount+ ).



| Estados Unidos vs. Australia – Estadio de Seattle ( ). 19:00 | Escocia vs. Marruecos – Estadio de Boston ( DSports, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).



| Escocia vs. Marruecos – Estadio de Boston ( ). 21:30 | Brasil vs. Haití – Estadio de Filadelfia ( DSports, Telefé, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).



| Brasil vs. Haití – Estadio de Filadelfia ( ). 00:00 | Turquía vs. Paraguay – Estadio de San Francisco (DSports, TyC Sports y Paramount+).

Grupo C: Brasil no tiene margen de error y Haití juega al límite

El plato fuerte del grupo tendrá como protagonista a Brasil, logró en el debut con un pálido empate. El equipo conducido por Dorival Júnior necesita reactivar su juego ofensivo y asegurar una victoria contundente para no complicar su futuro en el torneo.

Su rival será Haití, el combinado más débil de la zona, que llega con la obligación absoluta de sumar tras perder en la primera jornada.

En el otro cruce del grupo, Escocia y Marruecos animarán un duelo clave. Los británicos consiguieron los tres puntos en el estreno y saben que una victoria los mete de forma directa en la próxima ronda. Los africanos rescataron un punto en la presentación y buscan un triunfo que los acomode de cara al cierre de la fase regular sin depender de la calculadora.

Grupo D: Choque de líderes en Seattle y urgencia sudamericana en el cierre

El primer turno de la tarde ofrecerá un choque de alto vuelo entre Estados Unidos y Australia. Ambos seleccionados sumaron de a tres en sus respectivas presentaciones y animarán una verdadera final por el liderazgo absoluto del Grupo D.

El cierre de la jornada de viernes quedará en manos de Paraguay y Turquía, en un partido programado para la medianoche argentina donde ambos equipos se juegan la vida. La Albirroja sufrió una dura goleada en el debut y está forzada a ganar y recomponer drásticamente su diferencia de gol si pretende sostener sus chances matemáticas.

El combinado turco viene de caer ajustadamente ante Australia y necesita sumar con urgencia para sostener sus aspiraciones de clasificar como segundo o meterse en la discusión de los mejores terceros.