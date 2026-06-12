SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Gimnasia ganó en Comodoro y está match point en la final de la Liga Nacional de básquet

Venció a Quimsa por 76-59 y puso la serie 3-0. Si el sábado repite en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, habrá nuevo campeón.

Redacción

Por Redacción

Emiliano Toretta (12) y Marcos Chacón (5), piezas claves en el Lobo de la Patagonia. (LNB)

Emiliano Toretta (12) y Marcos Chacón (5), piezas claves en el Lobo de la Patagonia. (LNB)

Lo que ocurrió en Santiago del Estero no fue casualidad y Gimnasia lo demostró en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. El quinteto sureño ganó 76-59, quedó match point y si el sábado repite ante su gente, será campeón de la Liga Nacional de básquet. Sebastián Carrasco, en el ganador, y Sam Freeman en la Fusión, fueron los goleadores, con 14 puntos.

El encuentro comenzó igualado, pero Quimsa, con un triple de Diego Figueredo y un doble de Brandon Robinson, sacó una diferencia de cinco (10-5). Pese a los intentos por parte del conjunto patagónico con Martiniano Dato, la visita se llevó el primer cuarto 18-14. 

El Socios Fundadores a pleno para alentar a Gimnasia. Si gana el sábado, será campeón. (LNB)

En el segundo período, Gimnasia logró igualar el juego (21-21) gracias a buenas defensas y un triple de Kenneth Horton. A partir de ahí, el local dio vuelta el resultado (32-28). Con buenas acciones ofensivas de Carrasco y Marcos Chacón, logró una máxima de 9, pero tras los libres de Jerome Meyinsse, el Verde se fue al descanso arriba por 39-32.

Dominio local y tercer punto asegurado  

Gimnasia siguió con el dominio de las acciones en el comienzo del tercer cuarto. Aprovechó la poca efectividad Quimsa para sacar 11 puntos (43-32), pese a los intentos de la visita con Leonardo Lema y Freeman para descontar en el marcador (49-42). Cuando sonó la chicharra, el tablero marcó 55-44

El Lobo defendió mejor y también corrió en el tercer punto de la final. (LNB)

En el último período, Gimnasia estiró su ventaja hasta los 16 (66-50) con una gran actuación de Carrasco y un triple de Mauro Cosolito. Desde ahí, el conjunto patagónico dominó en defensa y en ataque. Lo ganó 76-59 y el sábado a las 21 habrá continuidad. Para el Lobo, puede ser histórico. Para Quimsa, no habrá mañana.


Temas

Comodoro Rivadavia

Gimnasia

Liga Nacional de Básquet

Quimsa

Lo que ocurrió en Santiago del Estero no fue casualidad y Gimnasia lo demostró en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. El quinteto sureño ganó 76-59, quedó match point y si el sábado repite ante su gente, será campeón de la Liga Nacional de básquet. Sebastián Carrasco, en el ganador, y Sam Freeman en la Fusión, fueron los goleadores, con 14 puntos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén