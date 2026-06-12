Gimnasia ganó en Comodoro y está match point en la final de la Liga Nacional de básquet

Lo que ocurrió en Santiago del Estero no fue casualidad y Gimnasia lo demostró en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. El quinteto sureño ganó 76-59, quedó match point y si el sábado repite ante su gente, será campeón de la Liga Nacional de básquet. Sebastián Carrasco, en el ganador, y Sam Freeman en la Fusión, fueron los goleadores, con 14 puntos.

El encuentro comenzó igualado, pero Quimsa, con un triple de Diego Figueredo y un doble de Brandon Robinson, sacó una diferencia de cinco (10-5). Pese a los intentos por parte del conjunto patagónico con Martiniano Dato, la visita se llevó el primer cuarto 18-14.

El Socios Fundadores a pleno para alentar a Gimnasia. Si gana el sábado, será campeón. (LNB)

En el segundo período, Gimnasia logró igualar el juego (21-21) gracias a buenas defensas y un triple de Kenneth Horton. A partir de ahí, el local dio vuelta el resultado (32-28). Con buenas acciones ofensivas de Carrasco y Marcos Chacón, logró una máxima de 9, pero tras los libres de Jerome Meyinsse, el Verde se fue al descanso arriba por 39-32.

Dominio local y tercer punto asegurado

Gimnasia siguió con el dominio de las acciones en el comienzo del tercer cuarto. Aprovechó la poca efectividad Quimsa para sacar 11 puntos (43-32), pese a los intentos de la visita con Leonardo Lema y Freeman para descontar en el marcador (49-42). Cuando sonó la chicharra, el tablero marcó 55-44.

El Lobo defendió mejor y también corrió en el tercer punto de la final. (LNB)

En el último período, Gimnasia estiró su ventaja hasta los 16 (66-50) con una gran actuación de Carrasco y un triple de Mauro Cosolito. Desde ahí, el conjunto patagónico dominó en defensa y en ataque. Lo ganó 76-59 y el sábado a las 21 habrá continuidad. Para el Lobo, puede ser histórico. Para Quimsa, no habrá mañana.