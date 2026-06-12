Ni minimalista ni recargado: el estilo que conquista los hogares este invierno

Las casas con paredes blancas, pocos adornos y ambientes despejados dominaron las tendencias de decoración durante años. Pero en 2026, cada vez más personas buscan algo diferente: espacios más cálidos, acogedores y llenos de personalidad, donde los objetos, los libros y los recuerdos vuelven a tener protagonismo.

Sin embargo, algo está cambiando.

Cada vez más interioristas coinciden en que los hogares comienzan a alejarse de los espacios excesivamente neutros para abrazar ambientes más cálidos, personales y llenos de vida.

El maximalismo cálido gana terreno

La nueva tendencia no consiste en llenar la casa de objetos sin sentido. Se trata de construir espacios que reflejen la personalidad de quienes viven allí.

Por eso, empiezan a aparecer nuevamente los colores profundos, las bibliotecas repletas de libros, las lámparas con carácter, las obras de arte, las mantas tejidas y los muebles heredados o con valor sentimental.

La idea es que el hogar deje de parecer una sala de exhibición para convertirse en un refugio auténtico.

Adiós a los espacios fríos e impersonales

Muchos especialistas señalan que después de años de buscar ambientes perfectos para las fotos, las personas comenzaron a priorizar la sensación de bienestar.

Hoy se valoran los espacios que transmiten calidez, historia y comodidad.

Por eso vuelven materiales como la madera natural, las fibras vegetales, el lino, la cerámica artesanal y las piezas únicas que cuentan una historia.

Los colores que vuelven a ser protagonistas

Dentro de esta tendencia aparecen tonos inspirados en la naturaleza:

Terracota

Verde oliva

Mostaza

Borgoña

Marrones cálidos

Beige tostado

Estos colores generan una sensación de refugio especialmente buscada durante el otoño y el invierno.

Cómo sumarse a la tendencia sin remodelar toda la casa

No hace falta hacer una gran inversión para incorporar esta corriente decorativa.

Algunos cambios simples pueden transformar completamente un ambiente:

Incorporar almohadones con texturas.

Agregar mantas tejidas al sofá.

Crear un rincón de lectura.

Sumar lámparas de luz cálida.

Exponer libros y objetos personales.

Incorporar plantas de interior.

Elegir cuadros o fotografías con significado emocional.

La búsqueda de hogares que se sientan vividos

Más que una tendencia estética, este cambio refleja una necesidad emocional.

Después de años dominados por la perfección visual y los espacios minimalistas, muchas personas buscan que sus casas transmitan sensación de hogar.

La decoración ya no apunta únicamente a verse bien, sino también a hacer sentir bien. Y en ese camino, los ambientes cálidos, personales y llenos de historia parecen haber encontrado nuevamente su lugar.