¡Gran noticia para Alpine! La FIA revocó la sanción y Pierre Gasly recuperó el podio de Mónaco

Un hecho sin demasiados precedentes, pero que beneficia al equipo Alpine de Fórmula 1, la estructura que integra el argentino Franco Colapinto.

Luego de una revisión de los hechos, más el análisis de la documentación presentada por el propio equipo, la FIA decidió revocar la sanción aplicada en el Gran Premio de Mónaco y devolverle el 3° puesto al francés Pierre Gasly y, por consiguiente, 15 valiosos puntos para el certamen.

PIERRE GASLY P3 🏆



Following the review of last week's #MonacoGP, @PierreGasly's third place has been reinstated 🙌 pic.twitter.com/Mt7ZjexzCi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

Parecía imposible una decisión semejante. De hecho, cuando el ente internacional decidió tomar el reclamo del team francés, dejó en claro que solo avanzaría a fin de ajustar los reglajes de cara a los próximos compromisos.

Pero, en hora buena, la evidencia fue certera y los comisarios decidieron eliminar la doble sanción de diez segundos, entendiendo que Gasly no violó el límite de velocidad en sus detenciones en boxes en las calles del Principado.

Vale recordar que no solo Gasly padeció dicha sanción. El mismo Franco Colapinto, y seis pilotos más, recibieron una penalidad por exceder los límites en el pitlane, algo que generó polémica y que llamó la atención entre los equipos. ¿Sentará un precedente?

Comunicado de Alpine

«Agradecemos la decisión de la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del fin de semana pasado. Como resultado, los comisarios han anulado las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al coche número 10, lo que restablece el tercer puesto del equipo.

Queremos agradecer a la FIA y a Formula One Management su transparencia y cooperación durante todo el proceso del Derecho de Revisión y por haber llegado a esta decisión.

El equipo ahora se centra en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de este fin de semana y en conseguir el mejor resultado posible con sus dos coches».