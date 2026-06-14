Sancionaron a Franco Colapinto luego del GP de Barcelona: las razones y en qué posición terminó

Franco Colapinto recibió una penalización después del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 que modificó su posición final en una carrera que igual fue positiva.

El argentino quedó 8° pero lo sancionaron con 10 segundos lo que lo dejó 10°. De esa manera, sumó un solo punto y llegó a 16 en el campeonato.

La infracción por la que lo penalizaron fue por no reducir la velocidad de manera suficiente antes de ingresar a la zona de bandera amarilla.

«Los Comisarios determinan que, aunque el piloto del Auto 43 redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a la zona de una sola bandera amarilla, no disminuyó la velocidad de manera perceptible en el sector de bandera amarilla correspondiente», indicaron desde la FIA.

Con la sanción de 10 segundos, se ubicó detrás de Liam Lawson que subió al 8° y de Arvid Lindblad que trepó al 9°. Pudo quedar por delante de Gabriel Bortoleto (11°) al que le sacó una considerable diferencia en pista.

De todas maneras, fue una buena carrera para Colapinto que largó 13° y pudo avanzar varios lugares. Logró subir dos puestos en la largada y la estrategia de Alpine funcionó ya que Pierre Gasly también sumó al terminar 7°.

El fin de semana se veía menos auspicioso para el equipo ya que los entrenamientos y la clasificación habían sido muy complicados, con muchos problemas en los autos.