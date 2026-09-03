¡Gritalo, Fran! Cerúndolo pudo con el alemán Struff y avanzó a tercera ronda en el US Open

(AP). El mayor de los hermanos atravesó todos los estadíos emocionales posibles. Del festejo al fastidio y del llanto a la alegría.

A puro grito y coraje, el argentino Francisco Cerúndolo sacó adelante un duro trámite y se metió en la tercera ronda del US Open, el cuarto y último Gran Slam de la temporada, logrando su mejor marca histórica en el cemento de Nueva York.

El mayor de los hermanos, ubicado en el puesto N°25 del ranking mundial, derrotó al alemán Jan-Lennard Struff (44°) en cinco sets, con parciales de 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3 en tres horas y 54 minutos de partido; un importante triunfo para seguir recobrando la confianza perdida en las últimas semanas.

El argentino superó con este triunfo su mejor resultado en el torneo neoyorquino, donde por primera vez accede a la tercera ronda en su quinta participación en el cuadro principal. En tanto que su mejor resultado en Majors fue alcanzar los octavos de final, instancia a la que llegó en dos ocasiones.

Bienvenidos, otra vez, a la Fran Cerúndolo Experience.



Ha sido un placer. pic.twitter.com/Qo3Ph3ybWS https://t.co/TdUa89ZsXv — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 3, 2026

La actuación de Cerúndolo fue algo parecido a un electrocardiograma, con permanentes altibajos tenísticos y emocionales. Bajo las órdenes del chileno Nicolás Massu, el bonarense padeció con su inestabilidad desde el fondo (totalizó 39 errores no forzados) y, fundamentalmente, con el servicio. De hecho, los dos sets ganados por el alemán llegaron tras sendas dobles faltas del tenista argentino.

Fue la primera vez en esta temporada que Cerúndolo, el mejor argentino ubicado en el ranking mundial, resuelve a su favor un partido en el quinto set y la tercera que consigue ganar un encuentro que llega a la manga decisiva en un Grand Slam.

El siguiente rival del tenista de 28 años, tercer raqueta nacional que avanza a la tercera ronda junto a Tomás Etcheverry y Mariano Navone (se enfrentarán entre ellos), será el 9° favorito, el estadounidense Taylor Fritz, que resolvió con autoridad su duelo frente al italiano Mattia Bellucci por 6-0, 6-1, 6-1 en una hora y 38 minutos.

IGA FRENÓ A NADIA. 👊



🇵🇱 Swiatek impuso condiciones y le mostró la salida del #USOpen a 🇦🇷 Podoroska con un 6-3 y 6-2.



La polaca espera por Dart o Bouzkova en tercera ronda. pic.twitter.com/o1uCagDW1c — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 3, 2026

Nadia Podoroska, eliminada

La argentina Nadia Podoroska cayó ante la polaca Iga Swiatek en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, aunque como consuelo la rosarina se lleva su mejor resultado en un ‘Grand Slam’ desde enero de 2024.

Swiatek, número 8 de la WTA, venció a Podoroska (N°499) por 6-3 y 6-2 en una hora y once minutos de encuentro. La argentina desaprovechó cuatro opciones de rotura en el último juego del primer set y arrancó el segundo cediendo su servicio, una losa que la obligó a jugar a contracorriente hasta el final.

Pese a la derrota, Podoroska se marcha del torneo con su mejor resultado en un ‘Grand Slam’ desde el Abierto de Australia de 2024, cuando también cayó en el segundo partido. Esta fue la primera edición en que pasó la primera ronda de Nueva York en seis participaciones.