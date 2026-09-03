En seis meses, Río Negro tendrá un ente único de control de los servicios públicos

Río Negro tendrá un único Ente Regulador de Servicios y de Concesiones (ERSeC), que significará la disolución del Ente Provincial de la Electricidad (EPRE) y la incorporación de funciones de control del Departamento Provincial de Agua (DPA).

Así se votó este jueves en la Legislatura, con 29 votos a favor y 12 en contra. El rechazo alineó a las dos bancadas peronistas (Vamos con Todos y PJ), y al bloque -«en suspenso»- Cambia Río Negro.

Se proyecta que el nuevo organismo funcione en seis meses, comenzando con la regulación de los servicios eléctricos, de agua y cloacas, pero estableció la posibilidad de incorporar otras regulaciones.

La defensa y las críticas

El legislador de JSRN, Lucas Pica fundamentó esta creación para simplificar la gestión y sostener «la centralidad del usuario», como también, otorgar «calidad institucional», «clara distribución de los roles» y «no duplicar funciones entre los organismos».

Lucas Picas, en el centro de Pedro Dantas y Facundo López, fue el miembro informante del proyecto del Poder Ejecutivo. Foto: Marcelo Ochoa.

El legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, adelantó el rechazo de esa bancada, a pesar de que consideró «la idea como buena» frente a un sistema que «no funciona». Denunció que el 0800 del EPRE «no anda desde hace seis meses». Objetó, además, la falta de participación de los usuarios en la estructura propuesta y, luego, Magdalena Odarda insistió en las críticas por el apuro planteado en el tratamiento parlamentario.

Por su parte, Daniel Sanguinetti cuestionó la celeridad impuesta por el oficialismo y comunicó el voto negativo de la bancada Cambia Río Negro (en suspenso).

El ARI apoyó con sus cuatro votos, aunque, antes, Fernando Frugoni pidió un ente «severo» y «rígido» con Edersa, aludiendo a que su servicio «es muy malo» en la zona Atlántica.

El peronista Luciano Delgado Sempé fue muy crítico con el control actual del servicio eléctrico por parte del EPRE. Foto: Marcelo Ochoa.

El PRO respaldó la iniciativa, pero Juan Murillo Ongaro dudó de la independencia del organismo porque la totalidad de sus tres miembros serán designados por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, respondió a los cuestionamientos y, entre ellos, aseguró que actualmente «los tres miembros del directorio del EPRE ya son nombrados por el gobernador». Aseveró que «solo se busca mejorar los servicios y los controles».

El proyecto aprobado

El ERSeC concentrará los reclamos de los usuarios por deficiencias en los servicios o problemas de facturación, para lo cual, establecerá procedimientos para su resolución.

La conducción del Ente recaerá en un Directorio de tres integrantes, que designará el Poder Ejecutivo “entre quienes acrediten probados antecedentes en el sector”.

En la reorganización, el EPRE se disuelve y se prevé que el personal, bienes, presupuesto, activos y patrimonio se transfieran al nuevo ente.

El financiamiento del ente se prevé con una tasa anual de inspección y de control que deberán pagar los diferentes prestadores regulados.

La situación es diferente para el DPA, que tiene otras funciones; entonces, la iniciativa retira la facultad del organismo de la fiscalización de los servicios de agua potable y desagües cloacales, que están concesionados a ARSA y distintas cooperativas.

Además, se propone un esquema de financiamiento, a partir de una tasa anual de inspección y control que deberán pagar los prestadores regulados.

El texto sancionado prevé un plazo de transición de seis meses, considerando que se establecen 90 días para la reglamentación, a partir de la promulgación de la ley, y se fijan otros 90 para la formal conformación del directorio del ERSeC. Se aclara, igualmente, que el Ejecutivo podrá disponer en la reglamentación cuándo comenzará con la regulación de los distintos servicios y actividades.