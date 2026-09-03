La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén pide intervención por contaminación en canales de riego y desagües del Alto Valle

La entidad realizó un relevamiento del canal P2 y observó la presencia residuos. Foto: Federación de Productores de Río Negro y Neuquén.

El canal P2, que atraviesa parte del sistema de desagües del Alto Valle, quedó bajo la mirada de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén por la acumulación de residuos y la presencia de vertidos en algunos sectores. La entidad trasladó la situación a autoridades provinciales y municipales y pidió que se intervenga para evitar que el problema continúe.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente de la Federación, Sebastián Hernández, explicó que uno de los puntos que más les preocupa se encuentra en la zona del puente 83, donde hay viviendas próximas al desagüe. “Lo que estaría faltando es ver cómo se va a solucionar ese tema, porque si no se regula de alguna manera, va a seguir estando el problema”, planteó Hernández.

Canal de riego en Puente 83. Foto: gentileza de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén.

Además de los vertidos, durante las recorridas registraron residuos de distinto tipo dentro y en las inmediaciones del desagüe. El dirigente señaló que esto también complica el mantenimiento de la infraestructura.

“Los productores tratamos de mantener una limpieza porque la producción necesita tener una limpieza. Primero que no somos un basurero y, segundo, las buenas prácticas y algunas herramientas que tenemos son requerimientos que tenemos que cumplir”, explicó.

El planteo fue trasladado durante la última semana a funcionarios provinciales y municipales, junto con imágenes de los sectores recorridos. Según Hernández, la respuesta fue rápida y ya comenzaron a realizarse tareas de limpieza, tanto en desagües como en canales.

Los trabajos, sin embargo, presentan algunas dificultades en los sectores donde el acceso de maquinaria está limitado. Hernández contó que los consorcios tuvieron que utilizar equipos de menor tamaño para poder ingresar a determinados puntos del canal.

Para la Federación, la limpieza permite atender la situación más inmediata, aunque el objetivo es encontrar una solución que permita evitar que los residuos y vertidos vuelvan a acumularse. Hernández sostuvo que no se trata de una situación nueva y que problemas similares aparecen en distintos puntos del Alto Valle. “No es un problema de ahora. Lo que pasa es que ahora se hace público, porque ya estamos cansados de ver estas situaciones todos los años”, afirmó.

La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén irá a la Justicia

La entidad continuará consultando a las cámaras que la integran para definir cómo seguirá el reclamo. Una de las posibilidades que analiza es realizar una presentación judicial la próxima semana, aunque todavía no hay una denuncia formal presentada y la modalidad será definida por sus asesores legales.

Mientras tanto, Hernández remarcó que el objetivo inmediato es que se mantengan las tareas que ya comenzaron y que se pueda encontrar una solución de fondo. “No estamos buscando otra cosa que se resuelva y se solucione de una vez por todas”, sostuvo.