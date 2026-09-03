«Es un motor económico»: María Pasqualini sobre la Feria del Libro 2026 en Neuquén y el impacto en el turismo

El mes aniversario de Neuquén Capital ya está en marcha. Tras el corte de cintas del 1° de septiembre en la Plaza de las Leyes y la Plaza de los Bomberos, el Ejecutivo municipal concentra todas sus fichas en el desembarco del evento cultural e industrial más convocante de la Patagonia: la Feria Internacional del Libro.

A partir del 11 de septiembre, la ciudad se transformará en el epicentro editorial de la región con un despliegue que rompió sus propias marcas históricas de convocatoria y promete traccionar el consumo local.

«El 11 de septiembre inauguramos la Feria del Libro. Dura 10 días y hoy es una de las más importantes del país», definió la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La funcionaria remarcó el impacto que genera el encuentro en la capital: «Los eventos de la industria cultural son motor económico: hoteles llenos, gastronomía trabajando… la familia se vuelca a la feria y los chicos descubren el placer de leer. Es mentira que los jóvenes no leen».

El mapa de la convocatoria: récord federal y cupo regional

Para esta edición, la organización absorbió una demanda sin precedentes que obligó a rediseñar la logística de los tres auditorios principales, adelantando el inicio de las actividades a las 15:00. El objetivo: garantizar que la mitad del espacio total quede en manos de la industria cultural de Neuquén.

«Tuvimos que ajustar la agenda de los auditores, ahora arrancamos a las 15 horas para dar lugar a todos los escritores locales y regionales. El 50 % de la feria tiene que tener esa impronta: escritores locales, regionales y libreros», detalló Pasqualini.

El volumen del evento quedó plasmado en números que reflejan el peso de la plaza neuquina en el circuito argentino y trasandino:

Inscripción masiva: «Apenas abrimos la inscripción tuvimos 600 inscriptos. Hay 20 provincias presentes y más de 200 exposiciones de libros locales y regionales» , confirmó la secretaria.

, confirmó la secretaria. Autores: se registraron 250 escritores , desde plumas de Neuquén y el interior provincial, hasta representantes de Chile.

se registraron , desde plumas de Neuquén y el interior provincial, hasta representantes de Chile. Estandistas : el predio albergará 150 librerías, editoriales e instituciones , mezclando sellos comerciales de primera línea con producciones independientes.

: el predio albergará , mezclando sellos comerciales de primera línea con producciones independientes. Agenda activa: la grilla integrará 200 propuestas paralelas entre charlas, presentaciones y talleres infantiles.

«Hay una comunidad artística y editorial que espera la Feria, que trabaja durante meses para presentar sus proyectos y considera a Neuquén un lugar central», enfatizó la Jefa de Gabinete.

De Dolina al teatro de vanguardia: la grilla nacional

El mapa de invitados estelares cruzará la literatura con el periodismo, el teatro y la filosofía. Según confirmó la comuna, los platos fuertes que desembarcarán en Neuquén son:

Verónica Boix: abrirá el ciclo con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.

abrirá el ciclo con el conversatorio “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”. Reynaldo Sietecase: presentará su novela Cabrón (Alfaguara), en un mano a mano con la socióloga Eugenia Zicavo .

presentará su novela Cabrón (Alfaguara), en un mano a mano con la socióloga . Alejandro Dolina: traerá su histórico programa La venganza será terrible, combinando humor, filosofía y música en vivo.

traerá su histórico programa La venganza será terrible, combinando humor, filosofía y música en vivo. Guillermo Martínez: el autor de Crímenes imperceptibles presentará su nueva novela Un crimen dialéctico, también moderado por Zicavo.

el autor de Crímenes imperceptibles presentará su nueva novela Un crimen dialéctico, también moderado por Zicavo. Mauricio Kartun: El jueves 17 a las 20:00 hs, dictará la esperada masterclass “Manual de supervivencia teatral”.

El jueves 17 a las 20:00 hs, dictará la esperada masterclass “Manual de supervivencia teatral”. Martín Sivak: encabezará el conversatorio “Periodismo, literatura y memoria”.

encabezará el conversatorio “Periodismo, literatura y memoria”. Pompeyo Audivert: subirá a escena con la aclamada obra teatral Habitación Macbeth.

subirá a escena con la aclamada obra teatral Habitación Macbeth. Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti: presentarán el espectáculo cruzado Historias de amor y de muerte.

presentarán el espectáculo cruzado Historias de amor y de muerte. Viviana Rivero: estará a cargo del cierre nacional con su reciente novela Ellas (Random House).

Gastronomía, cerveza y un globo aerostático para fin de año

En paralelo a la agenda literaria, la Municipalidad apura su calendario de turismo de eventos para sostener el consumo. El Parque Jaime de Nevares volverá a ser el punto de encuentro central. «Sí, tenemos «Confluencia de Sabores» en el Parque Jaime de Nevares, que se ha consolidado como el lugar de encuentro con Neuquén Emprende. Después vendrá Confluencia de Cervezas, el Gin…», adelantó Pasqualini.

Pero la apuesta turística se extenderá más allá del aniversario. A partir del 1° de noviembre, la ciudad activará su planificación como «Capital Navideña». El proyecto tendrá su pico máximo el 8 de diciembre con el tradicional encendido del arbolito y una atracción inédita que promete revolucionar la postal de la ciudad: vuelos en un globo aerostático.