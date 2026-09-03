Créditos en «Valor Producto»: el BICE otorgó más de $67.000 millones al agro sin morosidad

La ganadería bovina concentró el 42% de los créditos en Valor Producto otorgados por el BICE, con fondos orientados a retención de terneras y pasturas. (Foto: gentileza)

A dos años de su puesta en marcha, el programa de créditos en Valor Producto instrumentado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) aprobó más de $67.000 millones destinados a 440 productores agropecuarios de distintos puntos del país. La herramienta, diseñada para amortiguar los vaivenes financieros y otorgar previsibilidad a las inversiones de largo plazo, no registra casos de mora en su cartera, confirmando la capacidad de repago del sector productivo.

El mecanismo, supervisado por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, permite calzar los vencimientos financieros directamente con la producción real, fijando las cuotas en litros de leche o kilos de carne (bovina o porcina). La mayor concentración de solicitudes se focalizó en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Robótica tambera, retención ganadera y galpones porcinos

Según detalló la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el desembolso crediticio se estructuró sobre las tres principales ramas pecuarias que mostraron dinamismo exportador y de abastecimiento:

Ganadería bovina (42% de los fondos): El financiamiento se volcó a la compra de vaquillonas, retención de terneras y adquisición de pasturas y alimentos. El apalancamiento coincidió con un período récord de ventas al exterior durante los primeros cinco meses del año, con un alza del 46% en valor (US$ 1.765 millones) y un avance del 11% en volumen (332.207 toneladas res con hueso) .





El financiamiento se volcó a la compra de vaquillonas, retención de terneras y adquisición de pasturas y alimentos. El apalancamiento coincidió con un período récord de ventas al exterior durante los primeros cinco meses del año, con un alza del y un avance del . Lechería y tambos (35% del total): Fue la actividad pionera del sistema. Los créditos impulsaron la automatización de establecimientos a través de robots de ordeño (que pasaron de 370 en 2023 a más de 550 unidades operativas), calesitas y collares de monitoreo sanitario. La tecnificación respaldó una producción lechera superior a los 11.600 millones de litros durante 2025 , el registro más alto de la última década.





Fue la actividad pionera del sistema. Los créditos impulsaron la automatización de establecimientos a través de (que pasaron de 370 en 2023 a más de 550 unidades operativas), calesitas y collares de monitoreo sanitario. La tecnificación respaldó una producción lechera superior a los , el registro más alto de la última década. Sector porcino (23% restante): Las partidas se destinaron a la reconversión y modernización de galpones de cría, acompañando una actividad que anotó un incremento interanual de la producción del 15,7% en el primer trimestre de 2026.

El 23% de los préstamos se destinó al sector porcino para la modernización y ampliación de galpones de cría.

Ampliación para alta genética y nuevas cadenas

A partir de los resultados operativos, el Palacio de Hacienda dispuso una ampliación de la línea en el marco de la Exposición Rural orientada específicamente a la adquisición de alta genética animal, con el propósito de optimizar los estándares de rodeo requeridos por los mercados internacionales de mayor valor agregado.

Con el financiamiento en Valor Producto plenamente vigente, los equipos técnicos del BICE y de la Secretaría de Agricultura analizan incorporar nuevos segmentos de la agroindustria al programa para sostener las inversiones de capital de cara al próximo ciclo comercial.