Una camioneta despistó en la Ruta 22 y cayó al canal de desagüe a la altura de Guerrico

Una mujer que viajaba a bordo de una camioneta Ford Ranger sufrió un accidente sobre la Ruta 22 y terminó cayendo dentro del canal de desagüe ubicado a un costado de la traza. El accidente ocurrió este jueves por la tarde, después de las 14, a la altura de Guerrico.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer fue asistida por personal de Salud y habría sufrido solo golpes. Aparentemente, no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro. Hasta el momento, se desconocen las causas del despiste.

En el lugar trabaja maquinaria para retirar el vehículo, el cual quedó con daños en su frente.

El accidente tuvo lugar cuando la mujer viajaba en dirección a Roca. Por motivos que se desconocen, perdió el control del vehículo, cruzó de carril y cayó al desagüe ubicado sobre la margen norte. Se pide precaución para transitar por la zona. En el lugar se trabaja con maquinaria para retirar el vehículo, que sufrió daños especialmente en su frente.

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