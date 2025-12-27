SUSCRIBITE
Deportes

Dibu Martínez fue el villano favorito en la remontada de Aston Villa ante Chelsea

El arquero argentino fue clave en el histórico triunfo 2-1 ante el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Mirá los goles.

Por Redacción

Dibue Martínez le ganó el duelo de argentinos a Enzo Fernández y Garnacho. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Emiliano Martínez sostuvo a Aston Villa y su equipo se lo dio vuelta al Chelsea y le ganó por 2-1 en Stamford Bridge, por la continuidad de la fecha 18 de la Premier League.

El arquero argentino fue clave con varias tapadas que dejaron vivo al equipo del técnico español Unai Emery, que también incluyó desde un comienzo a Emiliano Buendía.

Enzo Fernández y Alejandro Garnacho fueron titulares en Chelsea, que empezó arriba en el marcador gracias al gol de Joao Pedro.

El ingresado Ollie Watkins, en lugar de Emiliano Buendía, facturó por duplicado para los Villanos, que acumulan 11 victorias consecutivas en la Premier League e igualaron su mejor registro histórico de 1897 y 1914.

Los Villanos siguen terceros con 39 puntos, a 3 unidades de Arsenal, a quien visitarán el próximo martes por la tarde en el cierre de año para ambos.

En otros resultados de la jornada Liverpool venció 2-1 a Wolverhampton, mismo resultado que consiguió Manchester City sobre Nottingham Forest y de los Gunners frente a Brighton. Además, Fulham superó 1-0 a West Ham, Brentford derrotó 4-1 a Bournemouth y Burnley y Everton terminaron 0-0.

Mirá el resumen del triunfo del Aston Villa de Dibu Martínez


