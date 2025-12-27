Dibu Martínez fue el villano favorito en la remontada de Aston Villa ante Chelsea
El arquero argentino fue clave en el histórico triunfo 2-1 ante el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Mirá los goles.
Emiliano Martínez sostuvo a Aston Villa y su equipo se lo dio vuelta al Chelsea y le ganó por 2-1 en Stamford Bridge, por la continuidad de la fecha 18 de la Premier League.
El arquero argentino fue clave con varias tapadas que dejaron vivo al equipo del técnico español Unai Emery, que también incluyó desde un comienzo a Emiliano Buendía.
Enzo Fernández y Alejandro Garnacho fueron titulares en Chelsea, que empezó arriba en el marcador gracias al gol de Joao Pedro.
¿ERA FALTA AL DIBU MARTÍNEZ? Atención a la jugada que derivó en el 1-0 de Chelsea vs. Aston Villa

El ingresado Ollie Watkins, en lugar de Emiliano Buendía, facturó por duplicado para los Villanos, que acumulan 11 victorias consecutivas en la Premier League e igualaron su mejor registro histórico de 1897 y 1914.
¡¡HAY PARTIDO EN STAMFORD BRIDGE!! Watkins se filtró en la defensa y firmó el 1-1 entre Aston Villa y Chelsea.

Los Villanos siguen terceros con 39 puntos, a 3 unidades de Arsenal, a quien visitarán el próximo martes por la tarde en el cierre de año para ambos.
¡¡ENTRÓ PARA GANARLO!! Ollie Watkins ganó de cabeza y marcó su segundo gol en el partido para el 2-1 de Aston Villa sobre Chelsea.

En otros resultados de la jornada Liverpool venció 2-1 a Wolverhampton, mismo resultado que consiguió Manchester City sobre Nottingham Forest y de los Gunners frente a Brighton. Además, Fulham superó 1-0 a West Ham, Brentford derrotó 4-1 a Bournemouth y Burnley y Everton terminaron 0-0.
