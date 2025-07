Gustavo Costas se refirió a la llegada de Maxi Salas a River con un dardo a Gallardo: «Yo llamo, pero si está cerrado…»

Tras la clasificación de Racing a los octavos de final de la Copa Argentina, Gustavo Costas, se pronunció públicamente sobre el caso de Maximiliano Salas, quien ejecutó su cláusula de rescisión para marcharse a River Plate. En sus declaraciones, defendió la postura del club y criticó a Marcelo Gallardo.

«Tenemos que estar pensando en nosotros. Estuvimos 15 días que nos hicieron pelear, discutir a los hinchas de Racing. Unos querían que se vaya, otros que no… Le pido disculpas a los hinchas de Racing. Todos tenemos que estar pensando en el sueño que tenemos todos», afirmó Costas en conferencia de prensa.

El entrenador fue contundente respecto a la salida de jugadores: «Nada más. Después, nunca le cerré la puerta a ningún jugador. Si se quieren ir porque piensan que van a ganar más plata en un lado u otro, o van a clubes ‘más grandes que nosotros’… Racing siempre es el más grande. Yo no le cierro la puerta a nadie«.

🔥 Gustavo Costas sobre la salida de Maxi Salas a River y el mercado de pases de Racing. pic.twitter.com/Yvks5hkF1x — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2025

Costas también aseguró que el caso generó una fuerte presión mediática sobre el club: «Ya nadie hablaba del Mundial de Clubes. Hablaban de Salas. Nos tiraban toda la mierda a nosotros… Pero pudimos. Este grupo es increíble. Se levanta cuando le pegan palazos. Nosotros pensamos nada más en Racing, en el sueño que tenemos».

Finalmente, el técnico de la Academia se refirió directamente a la actitud de Marcelo Gallardo, quien, según trascendió, llamó a Maxi Salas para convencerlo de sumarse al Millonario.

«Se ve que estamos mejor que todos. Si nos vienen a buscar jugadores a nosotros…«, ironizó Costas. Y concluyó con una clara diferencia de estilos: «Yo llamo a los jugadores también… Pero, si está cerrado, no voy a llamar. Si me dudan, no llamo más. Yo no me voy a meter«.