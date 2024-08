¡Histórico! Franco Colapinto correrá en Fórmula 1 para Williams: esto dijo el piloto argentino

Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 para Williams. Se trata de trata de un hecho histórico ya que romperá con más de 23 años sin pilotos argentinos en la máxima categoría. La novedad fue confirmada por la escudería. Reemplazará a Logan Sargeant.

Se conoció que Colapinto, debutará en el GP de Italia, este fin de semana, Desde la escudería comunicaron que correrá las nueve carreras que le quedan a la temporada 2024.

Sobre el piloto argentino comunicaron que “es miembro de la Williams Racing Driver Academy e hizo su debut en la FP1 en el FW46 de este año en el Gran Premio de Gran Bretaña. Su campaña en F2 este año le ha llevado a conseguir una victoria en Imola y podios en las carreras de Barcelona y Austria, así como otros siete puntos».

Franco Colapinto to race for the remainder of the 2024 season.