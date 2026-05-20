Abuso sexual infantil: rechazan la prisión domiciliaria para un profesor de fútbol imputado por múltiples delitos

La Justicia rechazó un pedido de prisión domiciliaria para D.E.M., un profesor de fútbol de un club barrial investigado por graves delitos contra la integridad sexual de menores de edad. El magistrado a cargo de la causa respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal, dictaminando que el acusado debe continuar detenido en prisión preventiva.

El planteo fue rechazado tras la firme oposición del fiscal del caso, Gastón Medina, y de la asistente letrada Cecilia Sabatte, quienes demostraron que los riesgos procesales siguen vigentes.

Los argumentos de la defensa para pedir la morigeración

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, la defensa de D.E.M. sostuvo que existían «nuevos elementos» para modificar la situación de detención del imputado. En ese sentido, solicitó su libertad o, de manera subsidiaria, el beneficio del arresto domiciliario.

Para sostener el pedido, los defensores presentaron informes periciales recientes, análisis de registros de comunicaciones y un estudio socioambiental sobre la vivienda propuesta para que el acusado cumpliera la medida.

Riesgos y antecedentes de incumplimiento

Los representantes del Ministerio Público Fiscal se opusieron de forma tajante al requerimiento. Medina y Sabatte argumentaron que la gravedad de los hechos y la alta expectativa de pena justifican que el acusado permanezca tras las rejas.

Además, la fiscalía remarcó que aún quedan medidas de prueba pendientes y recordaron un dato clave: el imputado ya había incumplido restricciones de contacto impuestas previamente. Los funcionarios judiciales hicieron especial énfasis en la necesidad absoluta de proteger a las víctimas menores de edad y evitar cualquier tipo de interferencia o entorpecimiento en la investigación en curso.

Una grave acumulación de cargos

D.E.M. fue acusado formalmente el pasado 19 de marzo de 2026, y la formulación de cargos fue ampliada el 31 de marzo de este año. La causa se inició tras la denuncia de abuso sexual contra uno de sus alumnos, pero la investigación sumó una alarmante lista de delitos conexos.

Actualmente, el profesor de fútbol barrial se encuentra imputado por abuso sexual, Grooming (acoso sexual virtual a menores), promoción de la prostitución, corrupción de menores y exhibiciones obscenas.

El fallo del juez de garantías

Al momento de resolver, el juez de garantías coincidió plenamente con los argumentos de la fiscalía y determinó que persisten tanto el riesgo de fuga como el de entorpecimiento de la investigación.

El magistrado valoró la cantidad de hechos denunciados, la severidad de la posible condena y las pruebas recolectadas hasta el momento. Asimismo, el juez entendió que los antecedentes de incumplimiento de las medidas de restricción previas anulan cualquier posibilidad de otorgar un arresto domiciliario, ratificando de manera formal la vigencia de la prisión preventiva en un establecimiento carcelario.