Heladas intensas, viento y tardes cálidas: el contraste climático que llega a la Patagonia antes del fin de semana largo

Heladas intensas, viento y tardes cálidas: el contraste climático que llega a la Patagonia

La previa del fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo, llega con un gran contraste climático. La Patagonia tendrá días que combinarán heladas de variada intensidad, viento y tardes cálidas.

Contraste climático en la Patagonia: heladas vs tardes cálidas

El sitio especializado en meteorología, Meteored, señaló que esta estabilidad atmosférica seguirá favoreciendo también la formación de nieblas y neblinas matinales en zonas de valles y áreas bajas de la Patagonia.

Además resaltó que persistirán las heladas, particularmente sobre las estepas del centro patagónico y el sur de la provincia de Río Negro, donde se prevén temperaturas mínimas muy bajas durante las primeras horas de la mañana.

Las temperaturas máximas mostrarán importantes contrastes entre el sur y el norte de la Patagonia. Ciudades de Tierra del Fuego tendrá máxima de entre 5 y 8 ºC, mientras que regiones de Santa Cruz se ubicarán entr los 9 y 11 ºC.

Hacia el norte de la Patagonia, las tardes seguirán siendo más cálidas para la época del año: Chubut alcanzará valores de entre 11° y 15°C con viento leve del noreste, Río Negro con Viedma se acercará a los 14 y 15°C.

Por su parte en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, las temperaturas máximas se ubicarán entre 15 y 17 ºC, aunque con presencia de nieblas y neblinas matinales. Situación similar se espera en el norte neuquino, donde las máximas oscilarán entre 12 y 15 ºC.

Llega el viento a la cordillera

El jueves el sistema de alta presión se desplazará hacia la provincia de Buenos Aires, esta situación provocará un leve aumento del gradiente de presión sobre la cordillera de Neuquén y el oeste de Río Negro, favoreciendo un incremento moderado del viento.

El sitio Meteored señaló que podrían registrarse algunas ráfagas cercanas a los 40 km/h y chaparrones débiles de carácter orográfico sobre el centro y sur de Neuquén.

En tanto para el viernes no se esperan cambios significativos. Continuarán las heladas matinales, las nieblas en sectores de valles y el ambiente con muy poco viento.