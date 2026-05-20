La ampliación de la planta de efluentes cloacales lleva el 60 % de avance en Plaza Huincul

Los trabajos de ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales ya suman un 60 % de avance. De no mediar inconvenientes, la obra podrá estar terminada a fines de este 2026. Las futuras instalaciones podrán procesar -como hasta ahora- los efluentes de Cutra lCo y Plaza Huincul, aunque proyectada a un crecimiento poblacional a veinte años. La financiación surgió de los dos municipios y el gobierno provincial sobre un presupuesto de $10.000 millones.

Esta planta que es operada por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, está situada en la zona de chacras de Plaza Huincul y llegan los residuos cloacales generados por los habitantes de las dos ciudades. La aprobación del proyecto la hizo el organismo provincial.

Cuando se analizó la ampliación, el proyecto se elaboró teniendo en cuenta una población futura de entre 110 a 120 mil habitantes, y para que dé respuesta a unos 20 a 30 años. Hasta el momento, se ejecutaron los trabajos de hormigonado de cámaras de rejas y contacto, la colocación de cañerías, el movimiento de suelos, el manejo de barros y la construcción de cercos perimetrales.

En este sentido, el presidente del Epas, Gustavo Hernández indicó que el plazo de finalización es para finales de este 2026. Sin embargo, aclaró que «se están incorporando mejoras en el sistema que no estaban en el proyecto original y pueden extender un poco el plazo de entrega».

La iniciativa incluye tecnología actualizada y está adaptada a normativas ambientales vigentes. Se busca así optimizar el funcionamiento de los colectores Norte y Sur de Plaza Huincul y de Cutral Co para mejorar el tratamiento y el reúso del agua para sistemas de riego y aplicaciones productivas.

En el recorrido que hizo el directivo del Epas estuvo acompañado por el intendente Claudio Larraza. Destacó la importancia de la obra porque garantizará a las barriadas que no tenían la posibilidad de conectarse a la red cloacal, acceder.

«Es una de esas obras que nos permiten una mejora significativa en la calidad de vida, como así también futuras expansiones en el servicio cloacal en barrios históricamente postergados, como es el caso barrio Norte donde ya concluimos la primera etapa de ampliación”.

De forma paralela a esta ampliación, el municipio ejecuta con fondos propios el tendido de nuevas redes que permitirán conectarse. Es en el caso de los nuevos loteos. El jefe comunal destacó el beneficio específico que la ampliación de la planta representa para el barrio Otaño porque «también realizamos una fuerte inversión para dotar de infraestructura eficiente», concluyó.

En julio de 2025 se comenzaron los trabajos por parte de la empresa Codam, que ganó la licitación para su ejecución. El presupuesto oficial se planteó en $10 mil millones y el plazo previsto para su construcción fue de 540 días corridos.