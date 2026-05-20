PAE destacó el papel del GNL para el futuro exportador y marcó su hoja de ruta: proyecta alcanzar los 130.000 barriles en Vaca Muerta

."Antes teníamos que salir a buscar gas, y ahora decimos ¿Qué hacemos con tanto gas?", destacó Bulgheroni. Foto: Flor Salto.

Pan American Energy (PAE) participó de la 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO en la ciudad de Neuquén, evento que reunió a empresarios, funcionarios y especialistas para analizar el presente de Vaca Muerta y el rol estratégico que ocupa el sector energético en la economía argentina.

En el bloque «Vaca Muerta, del recurso al mercado global», el vicepresidente de Estrategia Corporativa de PAE, Juan Martín Bulgheroni, comenzó su discurso mencionando el antes y el después de la balanza energética de Argentina, que pronto se convertirá en país exportador. Destacó en ese sentido el rol que cumplen los proyectos que se llevan adelante para enviar gas natural licuado (GNL) al exterior.

Repasando brevemente por años anteriores, Bulgheroni recordó que Argentina durante una década tuvo una tasa deficitaria de energía. «Eso ha quedado atrás» afirmó, en referencia al actual superávit que goza el país en el rubro. «Antes teníamos que salir a buscar gas, y ahora decimos ¿Qué hacemos con tanto gas?«, reflexionó.

Según el vicepresidente, en el plano local se habla del autoabastecimiento que ya está resuelto, más allá de la infraestructura que pueda hacer falta. Por otro lado, en el ámbito regional se está exportando 10 millones de metros cúbicos de gas a países vecinos como Chile, Uruguay o Brasil. «Hay una oportunidad de integración regional mayor», destacó,

Los proyectos de GNL y el rol del RIGI

Sobre la exportación de GNL, habló de las mayores posibilidades que brinda el recurso para exportar al exterior. «Cuando nos referimos a 24 millones de toneladas al año por Argentina LNG, estamos hablando de 90 millones de metros cúbicos de gas», explicó. En esa línea, afirmó que el GNL es la manera definitiva de entrar a los mercados globales.

Precisó que a nivel mundial se habla de tres factores: seguridad energética, accesibilidad y sustentabilidad. Aunque los tres compiten entre sí y son de gran relevancia, subrayó que la seguridad energética es «importantísimo para los compradores».

SESA es un proyecto totalmente en marcha, y está con obras para que entre el primer barco licuefactor el año a mediados de 2027, con el segundo arribando en 2028. Demandará una inversión de 21.000 millones de dólares en los 20 años que dure el proyecto, recordó.

Bulgheroni señaló que el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) al que está adherida la iniciativa exportadora es imprescindible. Indicó que actualmente se está compitiendo con GNL a nivel global, y el régimen permite nivelar a otra «situaciones que tienen otras partes del mundo».

La hoja de ruta de PAE en los próximos años

«El no convencional lo vemos como una plataforma de crecimiento», dijo el referente de PAE sobre las medidas que realiza la compañía. «Hoy estamos en 240.000 barriles equivalentes de producción, y estamos invirtiendo cerca de 2.000 millones de dólares por año», precisó.

En el plano del no convencional, indicó que PAE está explorando en el Golfo San Jorge. Por otro lado, en Neuquén se poseen cerca de 70.000 barriles de capacidad de procesamiento, y se están produciendo alrededor de 55.000 barriles equivalentes de petróleo por día, buscando llegar a los 130.000 en los próximos años.

Sobre la reconversión de Cerro Dragón, indicó que ya que realizó un pozo vertical el 2025 y que se prevé «horizontalizar» este año. También están llevando adelante los estudios correspondientes para continuar avanzando con la exploración del área.

Respecto al ingresó de Continental Resources a Vaca Muerta de la mano de la asociación con PAE, dijo que «nace de varios años de estar en contacto con distintas compañías», a partir de la que se tuvo afinidad con la petrolera estadounidense. Explicó que Argentina está en un momento propicio para habilitar la entrada de este tipo de inversores como otro motivo fundamental para ello.

«El camino que estamos haciendo es el adecuado»

Vaca Muerta plantea desafíos, de los que destacó la velocidad «apabullante» del desarrollo de la formación, que implica un nivel de coordinación que «no es tan fácil como suena». Hay que lograr que eso pase. Duplicar sino triplicar la capacidad de producción, es posible y «lo vamos a hacer», afirmó.

«El camino que estamos haciendo es el adecuado, estamos yendo a un ambiente de mayor previsibilidad». También declaró la importancia de dar oportunidades para empresas de servicios y ampliar el ecosistema en la Cuenca Neuquina. La inversión que se necesita para llegar a esa producción también es un número grande, e indicó que es un desafío a superar para evitar limitar la velocidad.

A modo de cierre, planteó que «la comunicación entre gobierno, empresas y sindicatos es fundamental», indicando que su fluidez es un objetivo a aspirar pensando en el futuro del sector.

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.