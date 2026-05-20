Nico Varrone corre en Fórmula 2 en el GP de Canadá: los horarios del fin de semana

Varrone vuelve a las pistas en Canadá, donde tratará de mantener su buen presente en la categoría.

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 y Franco Colapinto será uno de los grandes protagonistas. Pero también habrá acción en Fórmula 2, donde Nicolás Varrone es el representante albiceleste.

En Canadá, se correrá la tercera fecha de la temporada en la categoría telonera, que comenzó en Australia y continuó en Miami. El circuito Gilles Villeneuve será una nueva experiencia para el piloto de 25 años que integra el equipo Van Amersfoort Racing.

La actividad comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana. Luego, se realizará la clasificación que determinará el orden de salida de los pilotos para las dos carreras: la Sprint del sábado, que constará de 28 vueltas, y la principal, que tendrá una duración de 39 giros.

Varrone viene de sumar sus primeros puntos en Miami.

Varrone tuvo un buen inicio en Fórmula 2 y logró sus primeros puntos en el Gran Premio de Miami, tras finalizar en la cuarta ubicación en la carrera Sprint y obtener sus primeros cinco puntos en la categoría. La próxima fecha de F2 será en el GP de Mónaco, que se realizará entre el 5 y 7 de junio.

Los horarios de la Fórmula 2

Viernes 22 de mayo:

Práctica libre: 11:05

Clasificación: 15:00

Sábado 23 de mayo:

Sprint: 15:10

Domingo 24 de mayo: