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Histórico triunfo de Independiente de Neuquén: venció a Boca en La Bombonerita y le sacó el invicto

Las Rojas ganaron 72-69, con una gran actuación de Josefina Torruella.

Redacción

Por Redacción

Obra terminada. Las Rojas lograron una victoria memorables ante las grandes candidatas. (Gentileza/Independiente)

Obra terminada. Las Rojas lograron una victoria memorables ante las grandes candidatas. (Gentileza/Independiente)

Independiente de Neuquén dio un golpe inolvidable en la Liga Femenina de básquet. Venció a Boca en La Bombonerita por 72-69 y le sacó el invicto en la Conferencia Sur de la máxima competencia nacional. Las Rojas, que venían de perder con Vélez 24 horas antes, se despacharon con una actuación formidable y batieron a un equipo lleno de estrellas

Las neuquinas dieron señales al ganar el primer cuarto por 24-19, las Xeneizes devolvieron gentilezas en el segundo por 20-11 y, lejos de quedarse, las visitantes ganaron 20-12 el tercero. A partir de ahí el partido fue una moneada al aire.

Cuando el partido pasó de 55-62 a 62-62 parecía que el invicto seguía en pie, pero no. Independiente lo ganó con un doble de Valentina Numa, un libre de Sofía Cabrera y otra canasta de dos puntos de Josefina Torruella, la mejor de la cancha con 26 puntos.

Delabarba, Torruella y Florencia Fernández, las mejores de la cancha. Festejó la del medio. (Prnesa Boca)

Con este resultado, Boca sigue arriba gracias a su marca de 5-1 y las Rojas la siguen de cerca con 4-1. Sin embargo, está claro que se rompieron todos los pronósticos y las dirigidas por Gabriel Del Egido dieron un impacto en la competencia. Ahora las únicas invictas de la competencia están en el norte y son las chicas de Rocamora.

Figuras y comparativa

A los 26 de Torruella se sumaron 10 puntos de Ornela Santelli y de Jacqueline Soto. En las Xeneizes, Luciana Delabarba, goleadora histórica de la Liga Nacional, también terminó con 26, seguida de Florencia Fernández, quien selló un doble-doble con 14 puntos y 14 rebotes. Sin embargo, no fue suficiente.

Si de claves se trata, hay que mencionar los libres, porque las Rojas terminaron con un alto 81% (13-16), contra un 65% (17-26) de las dueñas de casa. Y lo mismo ocurrió con los triples, porque Boca finalizó con 24% (6-25), muy por debajo de los 13-32 (41%) de las Rojas. El dato curioso estuvo en los rebotes: Boca capturó 53, Independiente 28 y la victoria viajó para Neuquén.

Las Rojas tuvieron su banda en La Bombonerita. (Gentileza Independiente)


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Independiente de Neuquén dio un golpe inolvidable en la Liga Femenina de básquet. Venció a Boca en La Bombonerita por 72-69 y le sacó el invicto en la Conferencia Sur de la máxima competencia nacional. Las Rojas, que venían de perder con Vélez 24 horas antes, se despacharon con una actuación formidable y batieron a un equipo lleno de estrellas-

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