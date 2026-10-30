Le Pain Quotidien inauguró su segunda sucursal en Neuquén y apuesta a seguir creciendo en la Patagonia

El crecimiento de Neuquén continúa atrayendo inversiones y nuevas propuestas gastronómicas. En ese escenario, Le Pain Quotidien, la reconocida cadena internacional de origen belga, inauguró su segundo local en la ciudad, reafirmando su apuesta por un mercado que consideran estratégico para su expansión hacia el sur del país.

La nueva sucursal abrió sus puertas el lunes 26 de octubre, en la esquina de Río Senger y Gobernador Anaya, y se suma al establecimiento ubicado en 9 de Julio y Sargento Cabral. La apertura representa un nuevo paso para una marca que encontró en Neuquén una respuesta positiva del público y un escenario favorable para seguir creciendo.

«Cuando pensamos en Neuquén, pensamos en poder tener rápidamente dos locaciones. La idea era llegar a la ciudad y estar lo más cerca posible de todos esos clientes que nos esperaban», explicó Cristian Germán Gómez Ales, gerente de Operaciones de Franquicias de Le Pain Quotidien.

El ejecutivo destacó que la decisión de avanzar con una segunda sucursal responde al dinamismo económico y urbano que atraviesa la capital provincial. «Tenemos en cuenta el crecimiento que está teniendo la ciudad y no dudamos del camino que tiene por delante. Este segundo local es reflejo de eso», aseguró.

Fotos: Cecilia Maletti.-

Para la compañía, el objetivo es integrarse a la vida cotidiana de los neuquinos, ofreciendo un espacio al que puedan acercarse tanto para comprar pan fresco de masa madre como para disfrutar de un café, un desayuno o un almuerzo.

Una propuesta gastronómica que combina calidad, calidez y productos saludables

La identidad de Le Pain Quotidien, cuyo nombre significa «el pan de cada día» en francés, está vinculada a la panadería artesanal y a una propuesta gastronómica que prioriza los ingredientes de calidad, las preparaciones saludables y una experiencia cercana.

«Nuestra propuesta se caracteriza por la comida saludable, sustentable, orgánica y local», señaló Gómez Ales, quien destacó que uno de los principales diferenciales de la marca es la experiencia que busca ofrecer en cada establecimiento.

El concepto fue desarrollado por Alain Coumont, fundador de Le Pain Quotidien, con una premisa que se mantiene vigente: que cada cliente se sienta como en su propia casa.

En esa línea, la nueva sucursal neuquina fue concebida como un espacio luminoso, cálido y confortable. Su ubicación, muy cerca del río, suma un atractivo especial para quienes buscan disfrutar de un momento de encuentro en un entorno agradable.

La carta tiene como protagonista al pan artesanal de masa madre, que acompaña distintas preparaciones, desde tostadas y tartines hasta opciones de desayuno y brunch. La oferta se completa con café de especialidad, almuerzos y meriendas, bajo un concepto gastronómico pensado para distintos momentos del día.

Neuquén, una puerta de entrada para llegar a toda la Patagonia

La recepción del público durante los primeros meses de funcionamiento superó las expectativas iniciales de la marca. Si bien desde la compañía consideran que todavía es pronto para realizar un balance definitivo, destacan el entusiasmo que generó su desembarco.

«Estamos muy contentos con la recepción que tuvimos y con el impacto que generó la marca en la ciudad», expresó Gómez Ales. Además, explicó que la expansión hacia el interior del país suele despertar expectativas entre los consumidores que buscan nuevas experiencias gastronómicas.

Fotos: Cecilia Maletti.-

Sin embargo, los planes de Le Pain Quotidien no terminan en Neuquén capital. La compañía observa a la ciudad como un punto estratégico desde el cual proyectar su llegada a otros destinos turísticos y comerciales de la región.

«El potencial creo que todavía no lo podemos dimensionar. La idea, cuando llegamos a Neuquén, fue que esta ciudad fuera la puerta de entrada a la cordillera y al sur, y seguimos firmes con esa idea», anticipó el gerente de Operaciones de Franquicias.

En ese sentido, confirmó que San Martín de los Andes aparece entre los próximos destinos de expansión. «Esperamos pronto estar llegando a San Martín de los Andes y seguir hacia abajo», adelantó.

Con dos sucursales en funcionamiento y nuevos proyectos en carpeta, Le Pain Quotidien busca consolidar su presencia en una región que continúa ampliando su oferta comercial y gastronómica, acompañando el crecimiento de Neuquén y apostando a convertirse en parte de la rutina de sus habitantes.

Dónde encontrar Le Pain Quotidien en Neuquén