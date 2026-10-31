Encrucijada electoral para Trump, el socio estratégico de Milei

Diario «Río Negro» en Estados Unidos

El presidente Donald Trump lanza gorras hacia la multitud durante un mitin de campaña en el Shoemaker Center, en la Ohio University Chillicothe, en Chillicothe, Ohio, (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Cuando el martes próximo comience a definirse el perfil de los dos últimos años de gobierno de Donald Trump, para la Argentina habrá concluido un breve período en el que estuvo obligada a observar la suerte de sus dos socios principales de política exterior y el de su principal socio comercial.

Para el gobierno de Javier Milei, en Brasil ganó un enemigo y en Israel es probable que haya subsistido un aliado. Pero el futuro de Trump es clave: reside allí el vínculo privilegiado que informa toda la política exterior del país.

En Estados Unidos se votan el martes una nueva composición del Congreso y nuevos gobernadores en una treintena de estados, entre ellos California, Nueva York, Texas y Florida.

Es casi habitual que los presidentes norteamericanos pierdan el control de la Cámara Baja en las elecciones de mitad de mandato.

Le pasó a Trump en su gestión anterior. De esa regla sólo escaparon Franklin D. Roosevelt en 1934, Bill Clinton en 1998 y George W. Bush en 2002.

Roosevelt lo consiguió cuando impulsó el New Deal para contrarrestar la depresión económica. Clinton, en medio de un crecimiento económico que contrastaba con la ofensiva opositora que lo quería someter a juicio político. Bush, tras la reacción de unidad nacional posterior a los atentados contra las Torres Gemelas.

​Escenario​

Trump y los republicanos tienen ahora una estrecha diferencia de 219 representantes frente a 214 de los demócratas. La oposición anticipa que una ola azul de rechazo al presidente le permitirá ganar con comodidad el control de la Cámara Baja. Esa conquista le permitiría incidir en la agenda pública de múltiples maneras. Por ejemplo, interpelando a funcionarios de la Casa Blanca.

La disputa principal es por el Senado.

Los republicanos tienen una mayoría de 53 bancas contra 47 demócratas. Si los demócratas logran mantener sus bancas actuales y suman cuatro escaños republicanos, podrían condicionar políticas de primera magnitud.

¿Podrían los demócratas obtener ese objetivo, a simple vista ambicioso?

Las encuestas anticipan una elección reñida en siete estados: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas.

El dato significativo es que en todos los casos arriesga sus bancas actuales el Partido Republicano.

Sólo en Michigan ponen en juego los demócratas una posición propia.

Con todo, aún en el caso de una ola opositora contundente, observadores neutrales del proceso electoral recuerdan que en el sistema americano la Casa Blanca siempre retiene una dosis de poder importante. Recuerdan el modo agresivo con el que actuó Ronald Reagan en su hora: intensificó su agenda propia después de las midterm.

​Trump: economía y conflictos​

Una tienda de productos electrodomésticos en Dallas, el 6 de octubre del 2026. (AP foto/LM Otero)

El presidente Trump encaró la elección como una instancia clave de su mandato, pero lo desfavorece la caída en la consideración pública de su gestión. En un promedio de las 15 encuestas nacionales más relevantes, la administración Trump mantiene un diferencial negativo de más de 20 puntos entre quienes aprueban y quienes rechazan su gobierno.

Los temas más controvertidos para Trump son la economía -más del 70% de los encuestados está afligido por la inflación- y la política exterior.

El argentino Alberto Ades, doctor en economía por Harvard y con vasta experiencia en Wall Street advirtió sobre los desequilibrios macroeconómicos que arrastra Trump: un déficit fiscal en torno al 6,5% del PIB.

“La historia de estos días no es que la inflación volvió a sorprender. Es que el mercado empezó a tratarla como un impuesto sobre la actividad y no como una orden de subir tasas: una suba de precios que nace en el barril no se cura encareciendo el dinero”, dice Ades.

Es que el rebrote inflacionario tiene una conexión inmediata con la política exterior: las dos guerras actuales de mayor impacto global han encarecido el costo de la energía y el galón de combustible. Irán y Rusia son dos conflictos abiertos que complican a la administración Trump.

Esa línea de sentido fue sintetizada con claridad por el politólogo Facundo Robles, residente en Estados Unidos: “Tres problemas que seguíamos por separado empezaron a cruzarse. La energía cara ya impacta en los precios. Los precios altos mantienen las tasas altas. Las tasas altas encarecen la deuda usada para construir inteligencia artificial. El costo del capital conecta estos tres problemas, y por ese mismo camino el tema llega a Argentina”.

​Impacto local​

Javier Milei junto a Donald Trump. Foto: NA

La elección del martes impactará en la Argentina desde distintas vertientes. Influirá el poder remanente que retenga Trump, aliado estratégico de Milei. Comenzarán a vislumbrarse los postulantes para reemplazar a Trump; quedará expuesta la necesidad para Estados Unidos de resolver sus desafíos geopolíticos y económicos sin provocar una crisis del mercado de bonos.

Pero esa perspectiva de coyuntura no debería confundirse con la estabilidad de procesos de largo aliento. Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), sostiene: “Más allá del resultado electoral, la relación de Estados Unidos y Argentina ya ocupa un lugar relevante tanto desde la perspectiva geopolítica como la comercial bilateral.

Lo muestra la historia de las inversiones norteamericanas en el país, con más de 300 empresas que operan en distintas provincias, generan empleo de calidad y hacen de Estados Unidos el principal inversor extranjero, con un stock cercano a los 32.000 millones de dólares.

“Con el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), que muy pocos países de la región obtuvieron, Estados Unidos elimina aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos y amplía la cuota de carne vacuna de 20.000 a 100.000 toneladas. Entre los dos puntos, son cerca de 1.800 millones de dólares en exportaciones potenciales”, señaló.

En breve: ¿qué se vota y qué podría pasar?

• Cargos en juego: Se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, además de 36 gobernaciones y 145 referendos estatales.

• Nivel de aprobación: El promedio de encuestas sitúa la aprobación de Trump en un 37% frente a más de un 60% de opiniones desfavorables

• Proyección de resultados: La encuesta Siena College/NYT otorga a los demócratas una ventaja de 11 puntos en la intención de voto nacional. Sitios especializados como Decision Desk HQ otorgan al Partido Demócrata un 79% de probabilidad de recuperar la Cámara de Representantes y un 57% de posibilidades de ganar el Senado.

• Costo político para la Casa Blanca: Si la oposición demócrata logra hacer bascular los escaños necesarios para controlar la Cámara Baja y el Senado, la agenda legislativa de Trump quedará paralizada para sus últimos dos años de mandato. Además,enfrentará una fuerte supervisión sobre sus políticas arancelarias, participaciones corporativas y el desarrollo de la guerra en Irán.