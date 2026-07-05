«Hora de la verdad»: a qué hora juegan Brasil y México este domingo 5 por el Mundial 2026, TV y el cronograma de octavos

Julian Quiñones, con la 16, y Raúl Jiménez, con la 9, le dieron la victoria a México ante Ecuador. (Foto: AP)

El margen de error desapareció por completo. Tras el arranque de los octavos de final, el Mundial 2026 abre la jornada de este domingo 5 de julio con dos enfrentamientos que prometen paralizar el continente. Dos de los máximos candidatos de la región miden sus fuerzas ante rivales europeos en duelos a todo o nada.

El reglamento de la FIFA para esta instancia de eliminación directa es taxativo: si se mantiene el empate al cumplirse los 90 minutos reglamentarios, se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad en el marcador, el boleto a los cuartos de final se definirá mediante la tanda de penales.

La agenda del domingo: horarios confirmados para Argentina

La acción estará concentrada en dos turnos clave para la tarde y la noche del fin de semana. Agendá los horarios oficiales:

17:00 horas: Brasil vs. Noruega (New York New Jersey Stadium). El Scratch busca meterse entre los ocho mejores del planeta revalidando su chapa histórica ante el combinado escandinavo, una de las sorpresas físicas del torneo.

vs. (New York New Jersey Stadium). El Scratch busca meterse entre los ocho mejores del planeta revalidando su chapa histórica ante el combinado escandinavo, una de las sorpresas físicas del torneo. 21:00 horas: México vs. Inglaterra (Estadio Azteca, Ciudad de México). Una verdadera caldera. Tras quebrar el maleficio y alcanzar el «quinto partido», el Tri de Javier Aguirre quiere dar el golpe de su historia ante su gente frente a los creadores del fútbol.

Dónde ver los octavos de final en vivo por TV y Streaming

La cobertura para seguir el minuto a minuto de la Copa del Mundo está completamente garantizada en el territorio nacional a través de las señales tradicionales y las plataformas digitales: