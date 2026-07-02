La expulsión de Balogun en Estados Unidos reabre la polémica por una acción similar de Messi

En el debut de la Selección argentina rápidamente se viralizó el pisotón de Lionel Messi a un rival desde atrás. En esa acción el astro no fue amonestado, aunque el árbitro sí sancionó la falta. Una situación similar se dio en el partido entre los Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, pero en ese caso Folarin Balogun fue expulsado.

La comparación entre las dos faltas abrió el debate sobre si hubo una doble vara por parte de los árbitros a la hora de tomar una decisión o si se trató de jugadas diferentes.

Lionel Messi no fue sancionado por el pisotón

Se jugaba el minuto 31 del debut de la Selección argentina cuando Lionel Messi presionó alto a Aïssa Mandi y lo golpeó en el gemelo cuando intentó recuperar la pelota. Aunque la imagen es categórica, el capitán argentino no recibió ni la tarjeta amarilla ni la roja, causando la indignación de su rival y la de la prensa extranjera.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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El argentino, luego de asentarle los tapones y empujar por la espalda a su rival, le propinó disculpas al árbitro Szymon Marciniak y al propio jugador. El colegiado polaco decidió dar por saldado el episodio y no lo amonestó; además, el VAR prefirió no intervenir.

Finalmente el árbitro polaco no amonestó a ningún jugador durante los más de 90 minutos que duró el partido en la goleada de la Albiceleste por 3 a 0.

La expulsión de Balogun en Estados Unidos reabre la polémica

Estados Unidos le ganaba por 1 a 0 a Bosnia y Herzegovina cuando el delantero Folarin Balogun fue protagonista de una jugada que finalizó de la peor manera: fue a disputar una pelota con Tarik Muharemovic, pero en el ímpetu por quedarse con la redonda pisó a su rival.

¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

El árbitro brasileño Raphael Claus, en primera instancia, no sancionó falta hasta que fue llamado por el VAR para revisar la situación y fue allí cuando decidió alzar por el cielo la tarjeta roja.

La polémica se reabrió ya que el momento guarda cierto paralelismo con la jugada que contó con la participación de Lionel Messi, aunque con distinto final ya que el jugador estadounidense fue expulsado por juego peligroso y se perderá el encuentro frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial que se disputará el 6 de julio desde las 21 en Seattle.