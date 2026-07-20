Horarios y datos: Franco Colapinto va a Hungría a intentar asegurar el futuro en Alpine para 2027

Se viene la última competencia antes del receso veraniego europeo. El momento donde directivos de equipos y representantes terminan de negociar el futuro de los pilotos de cara a la próxima temporada de la máxima categoría mundial.

Sin descanso luego del paso por Spa-Francorchamps, la Fórmula 1 desembarca este fin de semana en el Hungaroring de Budapest para el Gran Premio de Hungría, la undécima cita del año, donde el argentino Franco Colapinto querrá, de una vez por todas, terminar de convencer a Alpine.

Se habla que el anuncio es inminente y que el mismo se lanzará luego de la cita húngara. Afortunadamente, entre tanto hermetismo, el piloto pilarense viene haciendo mérito suficiente para permanecer en esa segunda butaca del team francés en 2027.

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Epic footage and unbelievable racing as Colapinto gets past Lawson and Gasly 🍿#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PzsLXRKAQt — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Luego de la brillante actuación de Silverstone, Colapa respondió ayer con otra notable labor al sumar puntos por segunda ocasión consecutiva y por sexta vez en el año, quedando, incluso, otra vez por delante del francés Pierre Gasly (Alpine), su compañero de equipo.

Cumplidas diez competencias, el argentino marcha 12° en el campeonato con 19 puntos. Justo por detrás de los Racing Bulls del británico Arvid Linblad (22) y del neozelandés Liam Lawson (39), las liebres a cazar por el equipo Alpine en el campeonato de constructores.

Antecedentes favorables

La primera presentación de Colapinto en Hungría fue en 2022, cuando competía en la Fórmula 3 con Van Amersfoort Racing. Después de clasificarse 11°, el argentino tuvo una destacada actuación bajo condiciones cambiantes y terminó segundo en la Sprint Race. En la carrera principal concluyó 15°.

Un año más tarde regresó a Budapest con el MP Motorsport y volvió a subir al podio. Colapinto finalizó séptimo en la competencia corta, pero fue tercero en la Feature Race, luego de avanzar desde el cuarto lugar de la grilla.

En Fórmula 1, el pilarense compitió únicamente en la pasada temporada, en su primera temporada con el equipo Alpine (en Williams debutó sobre el final de 2024).

El argentino consiguió avanzar a la Q2, clasificó 14° y terminó la carrera en el 18° lugar, por delante de su compañero Pierre Gasly, en un fin de semana complicado para la escudería francesa.