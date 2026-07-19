¡Para un cuadrito! El impresionante «2×1» de Colapinto para avanzar al 10° puesto en Bélgica

El argentino sumó puntos por sexta vez en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

¿Lo habrá anotado la cúpula directiva de Alpine? En medio de las dudas infundadas sobre su futuro, Franco Colapinto responde dónde y cómo tiene que ser: en pista y acelerando.

El argentino tuvo hoy otra destacada actuación en la temporada 2026 de la Fórmula 1, sumando el último punto en juego del Gran Premio de Bélgica y finalizando por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en el circuito de Spa-Francorchamps.

El monoplaza no tenía para más. Como el pilarense contó ayer post clasificación, la caída de rendimiento hizo muy cuesta arriba el resto del fin de semana. Ante esa situación, solo el talento puede compensar.

¡YA ES UNA SANA COSTUMBRE! Franco Colapinto tuvo otra excelente largada en Spa, ganó posiciones y subió al 7° lugar de la carrera.



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¡Y vaya si lo hizo! En la vuelta 31, Colapinto marchaba 12°, detrás de Gasly y el neozelandés Liam Lawson, con uno de los Racing Bulls, rival directo de Alpine en constructores.

El francés se lanzó sobre Lawson en plena recta de Kemmel por el radio externo, con el neozelandés en medio de la línea de tránsito. «¡Esta es la mía!», dijo Franco. Ni lerdo ni perezoso, el argentino asomó por dentro con velocidad extra y a cobrar.

Una maniobra muy parecida, aunque en plena batalla por el título, realizó el finlandés Mika Hakkinen (McLaren) en la temporada 2000, sobre el alemán Michael Schumacher (Ferrari). El «jamón del sándwich» aquel día fue el brasileño Ricardo Zonta (BAR-Honda).

La maniobra de Colapinto