Impactante convocatoria y triunfos de Alessi, Pach y Suárez en la tercera fecha del ProKart

En el kartódromo de Isla Jordán se llevó a cabo la tercera fecha de la temporada 2026 del Prokart. Con más de 160 kartings, destacados pilotos, maniobras de primer nivel y definiciones muy ajustadas, la jornada quedará en el recuerdo como una de los mejores de la historia de la divisional.

Tras una gran carrera en la cual Juan Ignacio Alessi y Santiago Jara se intercambiaron la punta, en la Super Sudam Senior la victoria terminó siendo para Alessi, que se impuso por sólo 412 milésimas. Facundo Bustelo completó el clasificador.

Jara se había quedado con la pole position, Máximo Estebanez venció en la serie y la prefinal fue para Alessi, luego de largar desde el último lugar. Ya en la final, Alessi selló el triunfo, en su primera presentación del año. En las fechas iniciales habían ganado Lucciano Pessino y Mauricio Herbsonmer.

Pach dominó en Máster y Surárez en la Light 150

Al igual que en la fecha anterior, Esteban Pach ganó en la Super Sudam Máster. Se impuso por 2s190 sobre Federico Castagno y por más de 8 segundos sobre Pablo Arango. Pach ratificó su potencial, luego de haber sido el más veloz en cada una de las salidas a pista. La divisional sólo tiene dos ganadores en el año, ya que Julián Pessino ganó en la primera fecha.

Pache repitió victoria en la Súper Sudam Master.

Tras consagrarse campeón en el Prokart y en el KCC durante la temporada 2025, Ciro Suárez celebró su primer triunfo en la Light 150 de la categoría de asfalto. Fue el más veloz cada vez que salió a pista y en la final se impuso a Valentina Sierpina y Sami Mendaña, quienes fueron excluidos en la técnica, por lo que el podio terminó siendo completado por Ramiro Duhalde y Bautista Castro. De esta manera, se cortó la racha de Ezequiel Ochoa, que había ganado las dos primeras carreras de la temporada.

Ciro Suárez, bicampeón del 2025, festejó por primera vez en el asfalto en el 2026.

Maraschini, Gasen y Bruno, adelante

Otro que consiguió su primer triunfo del año fue Agustín Maraschini, quien en la 150 Pista dejó atrás a Pablo Blanco y a Francisco Chao. Maraschini tuvo un fin de semana impecable, ganando también la serie y la prefinal, dejando sólo la pole position en manos de Fernando Nardi. Sami Mendaña había sido el dominador de las dos primeras fechas y ahora Maraschini se mete en la discusión.

Como en 150 Pista, el ganador de la Varilleros llegó desde Centenario. Valentino Gasen ganó por primera vez, en un final ajustado sobre Luciano Coseani y Sebastián Reyes. Miguel López había dominado la clasificación y la serie, y Nicolás Morinigo se quedó con la prefinal. Pero Gasen irrumpió en la final y se quedó con el gran festejo del domingo. De esta manera, se sumó a Eric Douglas y a Sergio Poli como ganador en lo que va de la temporada.

La Junior 125 también tiene tres ganadores en el año. Ahora se sumó al listado Joaquín Bruno, quien le ganó por 4s8 a Tomás Massa y por 5s2 a Noah Vasicek, quienes ganaron la segunda y la primera fecha, respectivamente. Lo de Bruno fue impecable durante todo el fin de semana, ganando la clasificación, la serie y la prefinal.

Larrat en Junior 150 y Lanigau en Promo

En la Junior 150, esta vez la victoria quedó en poder de Valentino Larrat, quien le ganó por apenas 552 milésimas a Lautaro Reyes y por buen margen a Joaquín Troncoso. Reyes fue el más veloz durante todo el fin de semana, pero en la final irrumpió Larrat para sumarse a Benjamín Jara y al propio Troncoso como los ganadores de lo que va de la temporada.

En la Promocional volvió a ganar Cassio Lanigau (ya había ganado la primera fecha) y segundo fue Ayrton Sayus. Tercero arribó Genaro Fernández Salvioni, quien venía de ganar en la fecha anterior en General Roca. Sayus y Lanigau se habían alternado el dominio en las diferentes salidas a pista.

Por último, en la escuelita subieron al podio Lorenzo Neman, Tomás Marucci y Bautista González. En la 150 Pista Graduados lo hicieron Víctor Villalba, Gonzalo Aqueveque y Dante Marín y en la Light 150 los laureles fueron para Miguel López, Alejandro Biassi y Maximiliano Amores.