Un reconocido medio europeo pronosticó que Colapinto no estará en la Fórmula 1 en 2027

En Europa, dudan de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

El medio británico especializado The Race publicó un informe con la posible grilla de pilotos para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y excluyó a Franco Colapinto.

El artículo fue presentado como una proyección y consiste en una predicción basada en contratos y rendimiento de los pilotos.

El informe de The Race ubica en Alpine a Pierre Gasly y suma a Alex Albon que, según la predicción, llegaría desde Williams. Su lugar en esa escudería lo ocuparía Esteban Ocon.

El medio británico también augura que Max Verstappen se tomaría un año sabático. El cuatro veces campeón del mundo ya ha manifestado varias veces esa posibilidad. De esa manera, Arvid Lindblad subiría de RB a Red Bull.

Los otros movimientos que pronostica es que Yuki Tsunoda volvería y pasaría a Haas mientras que Nikola Tsolov tendría su chance en RB.

No es la primera vez que los medios europeos son hostiles con Colapinto por lo que no sorprende que lo hayan dejado afuera de la grilla para 2027.

El argentino tiene contrato en Alpine hasta el final de la actual temporada y su continuidad estará atada a cómo continue su rendimiento en el campeonato.