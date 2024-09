Iñaki Basiloff después de otra medalla: «Estoy contento aunque no fue el tiempo que esperaba»

Hace tres años, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Iñaki Basiloff quedó afuera del podio por cuatro centésimas en la final de los 400 metros libres, su prueba predilecta.

En la previa de París se preparó para tener revancha en esta carrera pero tuvo recompensa antes de tiempo con el histórico oro en los 200m.

Hoy, en los 400m, tuvo su desquite después de lo que ocurrió en Tokio y se calzó la medalla de bronce.

Luego de lograr el primer oro desde Río 2016, el neuquino cortó otra racha de 8 años al conseguir su segunda presea en un mismo Juego. En Brasil lo hizo Hernán Barreto con dos bronces en atletismo.

El espíritu competitivo y de exigencia de Iñaki es tan alto que no terminó conforme al finalizar la prueba con un tiempo de 4:40:27.

IÑAKI BASILOFF: "ESPERABA LA DORADA, PERO NO ME PUEDO QUEJAR, ES UN LOGRO ÚNICO" 🥉🇦🇷



Hasta los 300 metros dominó la carrera y sobre el final no puedo sostener el ritmo al que está acostumbrado. Tocó la pared y el tercer puesto no le gustó nada. NADA. pic.twitter.com/DpVEck6cLc — ParaDeportes (@ParaDeportesOK) September 2, 2024

En los primeros 300 metros fue primero cómodo pero en el tramo final lo superaron el italiano Federico Bicelli (4:38:70) y el ucraniano Andrii Trusov (4:40:17), por 10 centésimas.

“Estoy contento, a pesar de que no fue la carrera y el tiempo que esperaba no me puedo quejar, más después de la medalla del otro día”, señaló Basiloff en una entrevista con el sitio Paradeportes.

“Entrené muy duro para esta prueba, ponía las fichas acá, se suponía que era mi principal. No se dio como esperaba, cuando terminó la carrera estaba enojado con el tiempo”, reconoció Iñaki.

OTRA MEDALLA PARA IÑAKI BASILOFF: ¡GANÓ LA DE BRONCE EN LOS 400 METROS LIBRES! 🏊‍♀️🇦🇷🥉



El nadador argentino registró un tiempo de 4:40:27 y obtuvo la quinta presea para la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024. pic.twitter.com/cjzmrWdoUf — TyC Sports (@TyCSports) September 2, 2024

Sobre las razones del bajón en el tramo final de la prueba explicó: “No empecé bien, estaba para hacerlo más rápido desde el principio, me sentí cansado”.

Finalmente, recordó lo cerca que estuvo en Tokio en esta misma carrera. “Hace cuatro años quedé afuera del podio por centésimas con un tiempo mejor que este, son cosas del deporte”, comentó.

La agenda del neuquino en París no tiene descanso y sigue mañana con los 100 metros de espalda. El sábado completará su participación con los 100 metros de mariposa.