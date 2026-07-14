Iñaki Basiloff ganó medallas de oro y plata en los Juegos Parasuramericanos de Colombia

Iñaki Basiloff volvió a demostrar su jerarquía a nivel internacional con dos nuevas medallas en natación en los Juegos Parasuramericanos de Colombia.

El neuquino ganó la medalla de oro en los 400m libres (S7) y luego obtuvo la de plata en los 100m libres (S7) en medio de una gran actuación de la delegación de la Selección Argentina.

La competencia continúa y Basiloff aún tiene la chance de sumar más preseas. Sus destacados rendimientos a nivel mundial lo ponen como uno de los candidatos dentro del continente.

Desde el Club Cipoletti, al cuál ha representado, lo felicitaron por la conquista. «Celebramos este nuevo logro y acompañamos a Iñaki en cada desafío que aún le queda por delante en la competencia. Es un orgullo que nuestros colores estén presentes en lo más alto del deporte internacional», valoraron.

La delegación argentina tiene 27 representantes en natación y ya sumó más de 10 medallas doradas en lo que va de la competencia que se lleva a cabo en Valledupar, Colombia.

Basiloff tuvo su gran hito en los Juegos Paralímpicos de París 2024 donde logró una medalla de oro y otra de bronce. Además, fue campeón del mundo en su disciplina y ganó tres veces el Pehuén de Oro como mejor deportista neuquino (2019, 2022 y 2024).