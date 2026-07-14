Morosidad en alza: el Gobierno deslindó responsabilidades y pidió un «reaprendizaje» financiero a las familias

El gobierno nacional deslindó responsabilidades sobre el aumento de la morosidad en las familias y les aconsejó que “aprendan” a tomar créditos con cuotas que “puedan pagar”.

«A veces la gente misma se expone a riesgos de impago, simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, consideró el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa que ofreció este martes en la Casa de Gobierno.

El portavoz aseguró que “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar crédito”, porque si no “agarra la tarjeta la lleva al límite y al otro mes se encuentran muy apretadas”.

Ravier insistió en que “nosotros mismos, los individuos, que antes no podíamos acceder a préstamos tenemos que volver a aprender cuál es el límite que permiten nuestros ingresos y hasta qué cuota podemos pagar”.

El vocero afirmó que en “una economía que recupera el crédito es normal que aparezca de nuevo la morosidad” y añadió que “antes no había morosidad porque no había crédito”.

Ravier consideró que, luego de años de bajos niveles crediticios, los bancos debilitaron su operación para el otorgamiento de créditos: “Se perdieron las carpetas crediticias”.

“Cuando un banco otorga un crédito en cualquier lugar del mundo a una persona, la carpeta crediticia muestra las garantías, los ingresos y los antecedentes de pago, y eso ayuda al banco a decidir si esa persona es sujeto de crédito”, agregó Ravier.

Para el portavoz, el nuevo régimen económico en el que ingresa la Argentina genera un proceso de “reaprendizaje de información de antecedentes crediticios al que nos tenemos que adaptar los bancos y las personas”.

Ravier sostuvo que “en este momento, a ese grupo de personas que entró en morosidad, los bancos están tratando de refinanciarles con tasas bajas y con plazos largos para recuperar el capital que invirtieron”.

“Es un proceso de aprendizaje, que después de tanto tiempo de falta de crédito, tenemos que pasar”, recalcó el vocero presidencial.

Ravier sostuvo que “con el correr del tiempo y con la baja de tasas de interés que ya está ocurriendo esto se va a ir facilitando”.

El vocero también apuntó que la mejora vendrá por una recuperación de los salarios. Ravier afirmó que “los salarios reales no paran de crecer” y aseguró que será un proceso que se consolidará en los próximos meses.

El Gobierno evalúa la posibilidad de blindar el Indec

Por otro lado, Ravier confirmó que el Gobierno evalúa la posibilidad de blindar por ley al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para evitar la manipulación de datos, como sucedió en etapas pasadas.

La propuesta fue presentada por el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, durante la reunión que el presidente, Javier Milei, mantuvo el lunes con legisladores de su partido.

No obstante, Ravier aclaró que al momento es “solo un proyecto”.

Consultado sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central indicó que ahora está en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausili, quien “está definiendo los detalles”.

Ante esta situación, Ravier indicó que aún “no hay fecha” para el giro al Congreso de la iniciativa, ni tampoco está definido por cuál de las Cámaras ingresará.

Respecto a la propuesta de “shutdown” del Estado, Ravier admitió que “genera dudas”.

“Sé que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales”, afirmó el portavoz y añadió que durante esas medidas se mantienen “los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades”.