Guillermo Bogliacino seguirá al frente de Deportivo Viedma

El club Deportivo Viedma anunció hoy que el entrenador Guillermo Bogliacino continuará siendo el director técnico del primer de Básquetbol, con vistas a la venidera temporada 2026/27 de la Liga Argentina.

«Se renuevan la ilusión, el compromiso y el trabajo para afrontar un nuevo desafío, con el mismo objetivo de seguir haciendo crecer a nuestro club dentro y fuera de la cancha«, destaca el comunicado de prensa del equipo rionegrino

Con Bogliacino, el Depo batalló y llegó a instancias decisivas de la pasada edición de la competición, quedando eliminado ante San Isidro de San Francisco (Córdoba) en los cuartos de final de los Playoff por el ascenso.

Con esta renovación, Bogliacino iniciará su undécima temporada al frente del conjunto viedmense, siendo uno de los entrenadores más importantes en la historia del club. Desde su regreso en la temporada 2019/20, dirigió siete campañas consecutivas.

La temporada 2026/2027 de la Liga Argentina está estipulada para iniciarse a mediados de octubre próximo. El torneo se disputará en dos conferencias, bajo un formato de todos contra todos, con la fase regular terminando a fines de marzo.

Los equipos ubicados del 1º al 4º puesto de cada conferencia esperarán la reclasificación del 5º al 12º, al mejor de 5 partidos. Habrá una etapa de cuartos de final de cada conferencia, para luego avanzar a la etapa de playoffs interconferencia.

Las semifinales están previstas para fines de mayo, mientras que la culminación del certamen sería promediando junio de 2027. Así lo determinó días atrás la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes de Básquetbol.