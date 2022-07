Iñaki Basiloff: «Tengo que trabajar torneo a torneo, pero el objetivo es estar en Paris 2024»

En eso estamos de RN Radio dialogó con Iñaki Basiloff, nadador paralímpico y campeón mundial en Portugal. El joven talento neuquino, que consiguió cuatro medallas en el Mundial, analizó sus últimos logros y habló sobre los próximos objetivos de su carrera. «Fui con las expectativas un poco bajas y volví con un resultado bárbaro», comentó.

Luego de fantástica irrupción en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde se subió al podio en siete ocasiones, Basiloff se mantuvo en la élite de la natación y ratificó su gran momento en la cita mundialista en el país luso.

«Estoy súper contento con los resultados, porque fue un año complicado en el que me costó mucho entrenar. Fui con las expectativas un poco bajas y volví con un resultado bárbaro. Me ayudo a subir el ánimo para las carreras que seguían y seguir mejorando en el futuro», expresó.

Si bien tuvo una gran actuación, Iñaki no la pasó bien en la previa: «Durante la competencia me sentí bien, pero los primeros días estuve problemas con el cuello. Fue un momento complicado pero por suerte, y gracias al trabajo del kinesiologo, me empecé a sentir mejor. Cuando arrancó todo me focalicé y de ahí agarre el ritmo hasta que llegaron los días de las pruebas principales, donde pude tener buenos resultados».

A pesar de que su mochila ya está cargada de grandes premios, medallas y diplomas, el neuquino sabe que no puede relajarse en las prácticas. «Entreno de lunes a sábado en pileta y de lunes a viernes voy al gimnasio. Todos los torneos son diferentes y depende mucho de como me vaya sintiendo en esos momentos, van cambiando las sensaciones y eso se va viendo en el momento. Ya sobre el final veo que me hace falta corregir para sentirme más cómodo»

Consultado sobre el trabajo mental en la previa a cada certamen importante, Iñaki destacó: «Antes de competir y después el trabajo con el kinesiologo es importante para sentirme bien. En Portugal, el problema en el cuello me afectó mentalmente los primeros días, un poco porque no podía entrenar como quería pero con el paso de los días fui mejorando y eso me ayudo a la cabeza».

Por otra parte, Basiloff también recordó su paso por los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde cosechó cuatro diplomas. «Fue una experiencia única, la pase muy bien en general. Era un lugar totalmente nuevo, no conocía las instalaciones. Era un mundo nuevo, me pareció increíble, fue mucho para conocer y estar en un lugar lleno de deportistas, compartiendo almuerzo y meriendas, con gente de todos los países y deportes fue algo sensacional. Es algo que no se vive muchas veces en la vida», contó.

Si bien tuvo una excelente participación en suelo japonés, el neuquino ya se mentalizó en llegar de la mejor manera a la próxima cita: París 2024. «La idea es poder ir a París, pero quedan dos años todavía así que lo mejor es enfocarse en objetivos de corto plazo para no volverme loco. Tengo que trabajar torneo a torneo», agregó.

El estallido deportivo de Iñaki llegó en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Allí la rompió y su nombre empezó a sonar en cada competencia: «Fue un antes y después en mi carrera. Fue un momento muy particular, había cambiado de categoría y me vino muy bien. Me ayudó a escalar en el ránking y a nivel internacional. Me ayudo a ganar esas 7 medallas y me ayudo a motivarme para lo que se venia, que era el mundial de Londres».

Basiloff también se tomó un rato para contar cómo se financia los viajes al exterior y su carrera como deportista de élite. «Económicamente, por suerte, tengo el apoyo del Enard y la Secretaría de Deportes de la Nación y también de la provincia de Neuquén. Tengo becas deportivas, que tengo que mantener con mis resultados. Los viajes al exterior a torneos internacionales está cubiertos por la Nación. Por ese lado no tengo que preocuparme mucho. Afuera lo que pago es mi día a día, pero lo más caro esta cubierto por el Enard», detalló.

Para finalizar, Iñaki Basiloff contó cuál su próximo objetivo deportivo: «Lo más importante y más cerca que tengo es el Mundial del año que viene que se va a llevar a cabo en Manchester. Ese es mi gran objetivo de acá a un tiempo».

Escuchá la entrevista a Iñaki Basiloff en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.