Incidentes en la Doble Apolo: intentaron boicotear la carrera y agredieron a participantes

Lo que debía ser una jornada de fiesta para el trail running, tuvo incidentes en el inicio de la 17ª edición de la Doble Apolo, la tradicional competencia que se desarrolla en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, en Roca. La organización confirmó que personas a caballo retiraron la señalización del circuito de 8 kilómetros y atacaron a corredores con piedras, lo que provocó desorientación entre los participantes e incluso agresiones físicas.

El episodio ocurrió en el primer tramo del recorrido, en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo. Según explicaron desde la organización, jinetes quitaron las cintas que marcaban el circuito y arrojaron piedras contra quienes avanzaban por el sector.

Uno de los primeros que compartió su testimonio en la transmisión oficial fue Víctor Simonelli, ganador de la prueba de 8 kilómetros. «Había una protesta, nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir», relató.

Desde la transmisión oficial también informaron que el circuito de 8 kilómetros quedó sin demarcación, lo que impidió que gran parte de los atletas pudiera orientarse correctamente. A pesar del inconveniente, la organización trabajó para reconstruir el recorrido y clasificar a los competidores de la manera más justa posible.

El organizador Alejandro Pellegrini expresó su indignación por lo sucedido y confirmó que realizarán una denuncia judicial. «Hubo gente a caballo que le tiró piedras a los corredores. Mañana iremos a la Justicia. Anoche nos amenazaron. Tenemos permiso municipal y de la provincia para realizar la competencia. Teníamos todo organizado para que fuera una fiesta y hoy tenemos chicos enojados porque se perdieron», sostuvo.

Pellegrini explicó que la competencia pudo continuar con normalidad una vez superado el conflicto, aunque reconoció que los mayores inconvenientes se dieron en la distancia de 8 kilómetros.

«Quienes ya conocían el recorrido no tuvieron problemas, pero las personas que venían de otro lado sí. Nos cambiaron el circuito de los 8K, pero el de 15 y 28 kilómetros no«, explicó.

El organizador aseguró que es un hecho sin antecedentes en la historia de la prueba. «Es la primera vez que sucede un episodio de esta magnitud. En otras ediciones hubo amenazas, pero nunca pasó algo así.»

Además, remarcó que la competencia lleva 18 años de historia y 17 ediciones, y que siempre buscaron convivir con quienes utilizan el área protegida. «Tratamos de respetar la naturaleza, a los corredores, a los sponsors y a toda la gente que trabaja. Teníamos personas en el circuito que salieron con miedo. La barda es de todos. Pedimos disculpas a los corredores que fueron agredidos. Tenemos todos los permisos y los pagamos. Intentamos esquivar la zona del conflicto, pero como alambraron tuvimos que modificar el recorrido. Esto no tiene que pasar más. Todos tenemos que convivir.»

Uno de los atletas que sufrió la agresión fue Fernando Castro, quien recibió un golpe mientras transitaba el recorrido. «Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera«, contó.

El corredor explicó que intentó continuar, pero las consecuencias físicas le impidieron completar la competencia. «No me pude recuperar, me acalambré todo y en el kilómetro 10 decidí abandonar. Estoy con impotencia, pero también contento porque la carrera pudo continuar. Hay que hacer algo para poder seguir disfrutando de nuestra barda. Esto no puede pasar. Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto«, concluyó.

A pesar de los incidentes registrados en el inicio de la competencia, la jornada pudo desarrollarse con normalidad y la mayoría de los atletas completó el recorrido. En tanto, desde la organización confirmaron que presentarán las denuncias correspondientes ante la Justicia.