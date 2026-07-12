Atención si viajás a la cordillera: así está el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro este domingo 12 de julio

Este domingo las rutas de Neuquén y Río Negro están mayormente transitables, aunque Vialidad Nacional solicita extremar los cuidados en las zonas de la cordillera. El clima inestable, con frío intenso, altera constantemente el estado de las calzadas, sobre todo en las rutas 40, 237, 231 y 242 que suelen ser las más transitadas en esta época donde ya iniciaron las vacaciones de invierno.

Si bien casi todos los caminos están habilitados, en varios tramos es obligatorio portar o circular con cadenas en el vehículo. Desde el organismo advirtieron que hay maquinaria trabajando en las rutas y que se debe tener especial precaución por el peligro de hielo sobre el asfalto, niebla, desprendimiento de piedras y animales sueltos.

Estado de las rutas en Neuquén y Río Negro

Según el reporte de Vialidad Nacional, la Ruta 22 de este domingo en el tramo Arroyito-Zapala está transitable con precaución. Se registran sectores con niebla que reducen la visibilidad, calzada húmeda y posible formación de hielo, por lo que es obligatorio portar cadenas. Además, se advierte por la presencia de animales sueltos en la zona, por lo que se solicita circular a velocidad precautoria.

La Ruta 40 también se encuentra transitable con precaución. El organismo nacional indicó que visibilidad reducida por niebla. Además sectores con la calzada húmeda y zonas con posible formación de hielo o caída de piedras, por lo que se solicita la portación obligatoria de cadenas. Hay personal y equipos operando.

La Ruta 231 hacia el paso Cardenal Samoré se encuentra transitable con extrema precaución en la zona del límite internacionall con Chile. Hay posible formación de hielo y sectores con animales sueltos. Recordá que la portación de cadenas es obligatoria.

Quienes circulen por la Ruta 237 deben hacerlo con máxima precaución. Actualmente, la calzada se encuentra húmeda, la visibilidad es reducida en varios tramos y existe el riesgo de que se forme hielo en los sectores más críticos. Como en los otros caminos, es obligatorio portar cadenas y se recomienda prestar especial atención ante la posible presencia de animales sueltos en el camino. Posibles caidas de piedras en KM 1441 y km 1550. Equipos operando.

Por la 242 que conduce hacia el Paso Pino Hachado, se solicita transitar con extrema precaución debido a lo posible formación de hielo sobre la calzada. Además, se alertó por animales sueltos en el trayecto y posible caída de rocas a la altura del kilómetro 48.

En la Ruta 23, en el tramo Pilcaniyeu – Empalme Ruta 40, está transitable con Precaucion. Hay sectores con barro y maquinas viales trabajando en zona. Es obligatoria la portacion de cadenas.

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