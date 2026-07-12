Condenada por transportar 7 kilos de cocaína entre Allen y Bariloche, obtuvo la domiciliaria por sus hijas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca concedió el beneficio de prisión domiciliaria a una joven de Allen que fue condenada a finales de 2025 por el transporte de más de siete kilos de cocaína con destino a Bariloche. La decisión, tomada de manera unánime por los jueces Alejandro Adrián Silva, Simón Pedro Bracco y Marcos Javier Aguerrido, se basó en la necesidad de resguardar el bienestar de las hijas menores de la mujer.

La mujer había sido sentenciada a cuatro años y seis meses de prisión tras ser considerada autora material del delito de transporte de estupefacientes. Sin embargo, la defensa pública solicitó la morigeración del encierro bajo el argumento de que la mujer se encuentra «al exclusivo cargo de sus dos hijas menores de edad, de 7 y 4 años», quienes residen con ella en un barrio de Allen.

El material estupefaciente secuestrado por la Policía bajo directivas del MPF federal. Foto Archivo.

Los fundamentos del beneficio

Para otorgar la medida, el Tribunal analizó un informe social que describió a la condenada como una mujer en situación de vulnerabilidad. Según el documento, la joven de 27 años atravesó una adolescencia con carencia de referentes parentales y sus vínculos de pareja estuvieron «atravesados por violencia de género, con impacto en su salud mental».

En su dictamen, la fiscal jefe María Claudia Frezzini avaló el pedido al considerar que la situación encuadra en las previsiones legales que permiten la detención domiciliaria para madres de niños menores de cinco años o personas con hijos con discapacidad. El fallo destaca que rechazar la medida «implicaría afectar el sistema adversarial» ante la falta de oposición del Ministerio Público Fiscal.

Bajo esta modalidad, la condenada permanecerá en una vivienda de Allen, y tendrá prohibido ausentarse sin autorización judicial. El control quedará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), que realizará supervisiones mensuales.

El operativo de los «sellos de delfines»

El caso que llevó a la mujer a la condena se remonta al 7 de septiembre de 2024. En aquel entonces, una investigación de cuatro meses liderada por la Policía de Río Negro permitió interceptar a la mujer en una estación de servicio de Allen justo cuando abordaba un micro de larga distancia con destino a San Carlos de Bariloche.

Durante la requisa de su equipaje, los efectivos hallaron siete paquetes de cocaína (un total de 7,140 kilogramos) que presentaban marcas distintivas: imágenes en bajorrelieve de un delfín y de un peón de ajedrez. Estas etiquetas son utilizadas por organizaciones narcocriminales para identificar la procedencia y calidad de los cargamentos.

En el juicio se acreditó que la droga, con una pureza cercana al 80%, tenía un elevado valor de mercado y que mujer formaba parte de una estructura que realizaba viajes regulares para abastecer a la zona andina. A pesar de que la defensa intentó calificar el hecho como una tentativa porque el micro solo recorrió 20 metros antes de ser detenido, el Tribunal ratificó que el delito de transporte se consuma apenas se emprende el desplazamiento con la sustancia.

Supervisión estricta

El Tribunal advirtió que el beneficio podría ser revocado si la mujer incumple las obligaciones impuestas o si los resultados de la supervisión así lo aconsejaran. «A partir de la firmeza de la presente sentencia se constituirá en detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario», señala la resolución que busca equilibrar la ejecución de la pena con los derechos de los niños a cargo de la condenada.