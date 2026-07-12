TC: Fritzler le dio a Mercedes Benz la primera victoria; Urcera y Ochoa, complicados en Posadas

Aprovechando las alternativas y sacando a relucir su habilidad al volante, el joven piloto Otto Fritzler le dio hoy a Mercedes Benz su primer triunfo en Turismo Carretera, luego de adjudicarse la octava fecha de la temporada en Posadas (Misiones).

Luego de haber hecho historia el sábado, consiguiendo la primera Pole de la marca, el piloto del partido de San Miguel (Buenos Aires) completó la faena esta tarde, avanzando desde el 3° cajón de partida hasta la victoria, la segunda consecutiva para él en el circuito misionero.

Las neutralizaciones le hicieron un guiño a Fritzler; especialmente el tercero de la prueba, causado por el despiste de Augusto Carinelli. Al momento del relanzamiento, el piloto de Mercedes, que previamente había dado cuenta de Cristian Ledesma (Camaro), aguantó por el radio externo y le ganó la cuerda a Nicolás Bonelli (Camaro); una brillante maniobra para acceder a la vanguardia.

🔥 ¡ÉPICO RELANAMIENTO DE LA FINAL DEL TC EN POSADAS!



📌 Otto Fritzler tomó la punta tras superar a Nicolás Bonelli y se encamina a la victoria con el Mercedes-Benz.



⚠️ Antes de completar el 16° giro, salió el 3° auto de seguridad. pic.twitter.com/FvMbkdQsFX — SoloTC (@solotcOK) July 12, 2026

El mencionado Bonelli y el mendocino Julián Santero (BMW), otro de los que avanzó gracias a los «Pace Car», completaron el podio de la competencia. En tanto que Nicolás Trosset, Cristian Ledesma, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Jeremías Scialchi e Ignacio Faín, completaron el Top 10.

Por su parte, el rionegrino José Manuel Urcera, en su primera competencia como piloto oficial Mercedes Benz, completó la competencia en el 23° puesto. Un resultado que, amén de la lejanía con los primeros puestos, sirvió para desarrollar la nueva máquina y sacar las primeras grandes referencias.

En tanto que el viedmense Joaquín Ochoa (Challenger) abandonó a poco del banderazo a cuadros, luego de despistarse en el sector del Carrusel.

Previamente, en el TC Pista, el piloto de Cinco Saltos (Río Negro) Benjamín Antón (Mustang) cumplió un gran trabajo al concluir 5° la carrera ganada por Juan Sebastián Gallo (Mustang), que hoy tuvo su bautismo triunfal en la especialidad.

Allí también aceleró Benjamín Ochoa (Challenger), de Viedma, completando las 20 vueltas en el 11° puesto del clasificador.

La novena fecha del Turismo Carretera será el Desafío de las Estrellas en el circuito de Villicum, en San Juan, el próximo 2 de agosto.