El nuevo récord de Lionel Scaloni tras la clasificación de la Selección Argentina a semifinales

La Selección Argentina volvió a instalarse entre los cuatro mejores de un Mundial tras la victoria por 3-1 ante Suiza, en tiempo suplementario, por los cuartos de final del Mundial 2026. Más allá de la clasificación, el triunfo prolongó un registro que distingue al ciclo encabezado por Lionel Scaloni y lo ratifica como uno de los técnicos más exitosos.

Desde que asumió como entrenador en 2018, el seleccionado nacional nunca quedó eliminado antes de las semifinales en un torneo oficial de máxima categoría. Lo que inició como un interinato en medio de un profundo recambio terminó consolidándose como el proyecto de una etapa histórica en el elenco nacional.

El inicio del camino exitoso fue en la Copa América 2019. A pesar de encontrarse en plena reconstrucción, Argentina alcanzó las semifinales, donde cayó 2-0 frente a Brasil en un partido que quedó envuelto en fuertes polémicas arbitrales.

El despegue definitivo se produjo dos años más tarde. En la Copa América 2021, la Albiceleste rompió una sequía de 28 años sin títulos al derrotar a Brasil en el estadio Maracaná y conquistar el primer trofeo de una era que luego sería inolvidable.

La consagración definitiva llegó en 2022. Primero, el equipo goleó 3-0 a Italia en Wembley para quedarse con la Finalissima. Meses después, levantó la Copa del Mundo en Qatar y conquistó la tercera estrella con una campaña inolvidable.

El dominio se prolongó en 2024 con una nueva conquista continental. La victoria por 1-0 sobre Colombia, gracias al gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario, le permitió sumar una nueva Copa América y reafirmar su liderazgo en el continente.

Ahora, el Mundial 2026 volvió a ratificar esa tendencia, incluso con un rendimiento que todavía está por debajo de su mejor versión. El triunfo frente a Suiza extendió una secuencia inédita: cinco torneos oficiales de primer nivel y cinco clasificaciones consecutivas a semifinales.

Los números dimensionan el impacto del ciclo. Con dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y una nueva presencia entre los cuatro mejores del planeta, el proceso liderado por Lionel Scaloni convirtió la competitividad permanente en su sello distintivo y sigue escribiendo páginas doradas en la historia de la Selección Argentina.