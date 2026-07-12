Récord histórico: gracias a Vaca Muerta, el superávit energético del primer semestre superó los US$ 6.900 millones

El sector hidrocarburífero argentino cerró la primera mitad del año con cifras sin precedentes. Entre enero y junio de 2026, la balanza comercial energética del país registró un superávit superior a los 6.987 millones de dólares, marcando el mayor saldo positivo de la historia nacional para un primer semestre.

Los datos se desprenden de un reciente informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que destacó un crecimiento del 87% en comparación con el mismo período del año pasado. El salto exportador encuentra su principal motor en la cuenca neuquina, que no para de batir récords de extracción y envíos al exterior.

Según el documento, la producción no convencional de Vaca Muerta ya explica más del 68% del petróleo y el 67% del gas que se produce en todo el país. Esta inyección de volumen permitió que las ventas externas de combustibles y energía treparan un 52% interanual, pasando de 5.345 millones a más de 8.118 millones de dólares.

En la actualidad, la energía representa más del 15% del total de las exportaciones argentinas, una participación de peso que no se registraba en las estadísticas oficiales desde hace dos décadas.

En contrapartida, las importaciones de combustibles y lubricantes experimentaron una fuerte contracción del 29% en dólares. De esta manera, las compras al exterior se ubicaron en niveles mínimos que no se veían desde 2007, representando apenas el 3% de las importaciones totales del país.

El peso del volumen frente al conflicto internacional

El mercado energético global atraviesa un 2026 marcado por la extrema volatilidad. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, sumado al cierre temporal del Estrecho de Ormuz, provocó fuertes oscilaciones en las cotizaciones internacionales del crudo, que hoy vuelven a encontrar espacio para subir ante el reinicio de las hostilidades en Medio Oriente.

Sin embargo, el informe de la BCR es contundente al separar las variables y concluó que el ascenso de la balanza comercial argentina responde fundamentalmente al trabajo en los yacimientos neuquinos y no a un simple «viento de cola» por los precios globales.

Las estadísticas marcan que el 79% del crecimiento exportador registrado en lo que va del año se explica de manera directa por las mayores cantidades físicas enviadas al exterior. Apenas el 21% restante responde al alza de los precios internacionales derivada de la tensión geopolítica.

Bajo este escenario, las proyecciones para el cierre de 2026 son por demás optimistas. Se espera un crecimiento del 16% en la extracción total de petróleo del país, lo que permitiría romper el histórico máximo productivo alcanzado en 1998.

Así, el superávit de la balanza energética podría marcar un nuevo récord anual y superar la barrera de los 12.000 millones de dólares.

Las proyecciones exportadores con la nueva infraestructura de Río Negro

Más allá de las cifras actuales, el sector de los hidrocarburos se prepara para dar un salto logístico fundamental en noviembre de este año. Para esa fecha se espera la puesta en marcha del oleoducto VMOS, una obra de infraestructura vital que cruzará casi 600 kilómetros de territorio rionegrino.

El ducto conectará Allen con la costa atlántica en Punta Colorada, terminando en una terminal de exportación de gran escala. Este proyecto, que fue aprobado en marzo de 2025 bajo el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), permitirá una evacuación adicional inicial de 190.000 barriles diarios.

Las proyecciones indican que sobre mediados de 2027 la capacidad del VMOS podría ubicarse en torno a los 390.000 barriles por día, con una proyección máxima de hasta 700.000 barriles a medida que siga creciendo la producción en la cuenca.

Con la plena operatividad de esta nueva salida exportadora por la costa rionegrina, las exportaciones de energía de la Argentina podrían escalar por encima de los 18.500 millones de dólares el próximo año, consolidando a la Patagonia como el principal motor de divisas del país.