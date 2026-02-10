El Supercross enamora con una cita clave

En una fecha y una noche muy especial, la emoción del Supercross volverá a encenderse este sábado 14 de febrero en el Coliseo de La Barda. El recinto del Motocross Club Neuquén será escenario de la tercera y anteúltima fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross, el clásico del verano que año tras año convoca a miles de fanáticos y se consolida como uno de los certámenes más importantes del motocross argentino.

Luego de dos fechas con una gran respuesta del público y un parque de motos de primer nivel, la temporada 2025/2026 llega a una instancia decisiva. La expectativa crece y la noche neuquina volverá a vibrar con la presencia de pilotos destacados y un marco de espectadores que acompaña fielmente este evento histórico del deporte motor regional.

Durante las últimas semanas, el club intensificó los trabajos en el circuito, que se presenta en óptimas condiciones, con un trazado renovado pensado para ofrecer más dinamismo, seguridad y espectáculo. En este contexto, la categoría MX1 promete ser uno de los grandes atractivos de la noche, con la confirmación de Agustín Carrasco, Pablo Galletta y Nahuel Kriger, tres nombres que garantizan acción, velocidad y lucha hasta la última vuelta.

“Estamos muy conformes con el desarrollo del campeonato y con la respuesta del público y los pilotos. Esta tercera fecha nos encuentra con muchas ganas de seguir creciendo y ofreciendo un espectáculo de calidad, en una edición muy especial para el club”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

La jornada contará nuevamente con transmisión en vivo desde las 20:00 horas, a través del Canal de YouTube del Motocross Club Neuquén y Canal 10, permitiendo que el espectáculo llegue a toda la región. La cobertura periodística estará a cargo del reconocido equipo integrado por Mariano Indaco en los relatos y Walter Casquero en los comentarios. Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $20.000.

Este 14 de febrero, Día de los Enamorados, La Barda propone una cita diferente: una noche a puro supercross, con tierra, luces, motores y pasión. Con una pista exigente, pilotos de jerarquía y el clima único del nocturno, el campeonato se acerca a su definición en una histórica 30° edición que promete quedar en la memoria del motocross neuquino.