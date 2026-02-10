El Rally Regional 2026 ya tiene calendario y sedes confirmadas

La temporada 2026 del Rally Regional está muy cerca de dar inicio. Luego de un 2025 a toda marcha, este año volverán a rugir los motores a lo largo de toda la provincia de Río Negro. En las últimas horas, la Federación Regional Once de Automovilismo Deportivo (FRAD 11 y la Asociación Volantes de General Roca revelaron a través de un comunicado las fechas y sedes del Campeonato Regional de Rally 2026, que tendrá 9 fin de semanas a pura acción.

La actividad comenzará en Cipolletti, desde el 13 al 15 de marzo. Luego, del 10 al 12 de abril se mudará a Roca. La tercera fecha tendrá lugar en Valle Medio (15 al 17 de mayo) y la cuarta se trasladará a la línea sur, más específicamente Los Menucos, del 12 al 14 de junio.

En la 5° fecha regresará al Alto Valle: se disputará del 17 al 19 de julio en Chichinales. Entre el 14 y 16 de agosto se correrá la esperada Vuelta de la Manzana Regional y unas semanas más tarde (4 al 6 de septiembre) se llevará a cabo la edición Nacional.

La ciudad de Catriel albergará del 2 al 4 de octubre la 7° fecha del año. Desde el 6 al 8 de noviembre, se desarrollará la anteúltima, con lugar a confirmar. La temporada 2026 se cerrará en el Coronación Ciudad de Bariloche, entre el 4 y 6 de diciembre. Cabe aclarar que el calendario es tentativo y podría sufrir algunas modificaciones a lo largo del año.

Todos los campeones del 2025

A1: Alejandro Zambón – Javier Blasco (Neuquén).

N1: Emilio Vega – Javier Vega (Ingeniero Huergo).

N2: Octavio Fernández – Matías Bernaravicius (G.Roca).

A8: Mauro Rocca (G.Roca) – Manuel De Elías (Cinco Saltos).

A7: Oscar Ibargüen (V.Regina) – Cristian Fernández Pizarro (G.Roca).

A6: Ezequiel Klein (Nqn) – Joaquín Rojas (SM Andes).